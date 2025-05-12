Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio reveló que embarazó a su novia: así hizo el anuncio

Yeferson Cossio causó revuelo entre sus seguidores, al revelar en un video que embarazó a su novia, ¿es de real?

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El video de Yeferson Cossio que hizo creer a sus seguidores que sería papá
Yeferson Cossio desata confusión con supuesto anuncio de embarazo. (Foto: Canal RCN)

En horas de la tarde de este viernes 5 de diciembre, el creador de contenido, Yeferson Cossio, hizo una sorpresiva confesión a través de su cuenta oficial de Instagram, dejando emocionados y a la vez confundidos a sus seguidores.

¿Cuál fue el importante anuncio que hizo Yeferson Cossio?

Por medio de un video en el que al parecer parecería una broma desde el inicio, Yeferson Cossio escribió:

“Cuando es bonita y la embarazas para que no se vaya”

En el clip se le ve a su novia, Carolina Gómez, vomitando en el baño mientras él le sostiene el cabello, y en la descripción de su publicación puso “por fin”, como si se tratase de algo serio, pese a que su contenido no se ve que lo diga en serio.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Yeferson Cossio ante la importante noticia?

Las diferentes reacciones en el video del creador de contenido no se hicieron esperar, pues algunos le preguntaron si estaba hablando en serio, o solo es parte de su contenido y bromas que acostumbra hacer en redes.

Por otro lado, otras personas sí creen que Cossio esté hablando en serio y lo felicitaron, pues se tomaron muy en serio con el hecho de que él haya escrito “por fin”, dando a entender que estaban planeando ser padres junto a su pareja.

Así mismo, están otros seguidores quienes dejaron claro que no le creen al creador, pues saben que se podría tratar de simple contenido.

¿La novia de Yeferson Cossio confirmó que está embarazada?

Yeferson Cossio hizo este importante anuncio a través de redes sociales, sin dejar prueba de que pueda tratarse de un tema serio, mientras tanto, su novia, Carolina, mantiene en absoluta reserva el tema.

Viendo sus redes sociales, hasta el momento, a 40 minutos después de que el creador haya publicado el video, la influencer no ha manifestado nada en sus cuentas en donde mantiene constante comunicación con sus seguidores.

Por ahora, solo queda esperar que alguno rompa el silencio y confirme si el video se trata de una broma para sus seguidores, si es solo contenido, o si es en serio la noticia de que serán padres por primera vez.

