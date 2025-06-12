Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio vivió una noche de música y adrenalina en Bogotá, esto le pasó

Yeferson Cossio sorteó el tráfico bogotano en motocicleta para vivir dos importantes conciertos llenos de energía y emoción.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yeferson Cossio toma medidas drásticas para llegar a un concierto.
Yeferson Cossio coge una moto para evitar el tráfico y llegar a tiempo a un concierto en Bogotá. (Foto del concierto Freepik) (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN)

El creador de contenido Yeferson Cossio convirtió lo que parecía un obstáculo en una experiencia inolvidable.

Yeferson Cossio sorprende al coger una moto en Bogotá.
Yeferson Cossio le ganó a la congestión vehicular de la capital. (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN) (Foto del motociclista Freepik)

La congestión de las calles bogotanas estuvo a punto de arruinar sus planes, pero su ingenio y determinación lo llevaron a vivir una jornada marcada por la música, la emoción y la velocidad.

¿Cómo logró Yeferson Cossio llegar al concierto de Bullet For My Valentine en Bogotá?

Cossio se dirigía al Coliseo Med Plus para disfrutar del esperado show de la banda británica Bullet For My Valentine.

Sin embargo, los trancones de la capital amenazaban con dejarlo fuera del evento.

Ante la situación, tomó una decisión arriesgada pero efectiva: subirse a una motocicleta para abrirse paso entre el tráfico y alcanzar a llegar justo a tiempo.

El esfuerzo valió la pena, pues logró cumplir su objetivo y vibrar con la energía del concierto.

"Vi un man en moto y le dije que si me llevaba para evitar el tráfico", escribió Yeferson Cossio en su publicación.

¿Yeferson Cossio es juzgado por sus gustos musicales?

La noche no terminó allí para el influenciador. Apenas concluyó el espectáculo de rock, Cossio se trasladó hacia el Movistar Arena para sumarse a la fiesta electrónica del DJ internacional Boris Brejcha.

Entre luces, beats y la adrenalina de recorrer la ciudad, el influencer completó una jornada que reflejó la diversidad de sus gustos musicales.

Él mismo aseguró que disfruta de géneros muy distintos y pidió que no lo juzguen por ello, demostrando que su pasión por la música no tiene limitaciones.

Más allá de la euforia de los conciertos, Yeferson también atraviesa momentos de introspección.

Hace apenas dos días compartió una publicación en la que recordó a su padre, fallecido hace siete años, un mensaje que conmovió a sus seguidores y mostró el lado más humano del creador de contenido.

La jornada de Yeferson Cossio en Bogotá terminó convertida en una muestra de cómo la ciudad, con sus contrastes y retos, puede ser escenario de historias intensas.

Entre la velocidad de una motocicleta, la potencia del rock y la energía de la electrónica, el creador de contenido vivió una noche que reflejó tanto su versatilidad como su capacidad de transformar cada experiencia en un relato que conecta con quienes lo siguen.

Yeferson Cossio asistió a dos conciertos.
Yeferson Cossio asistió a dos conciertos en la misma noche. (Foto Canal RCN)
