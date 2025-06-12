Mariana Pajón comparte un emotivo momento en su nueva etapa como mamá: "Ya una semana contigo"

Mariana Pajón atraviesa uno de los capítulos más especiales de su vida. La campeona olímpica, reconocida por sus logros en el BMX, vive ahora la experiencia de la maternidad.

Mariana Pajón muestra a su hijo Theo. (Foto de Mariana Pajón - Raúl Arboleda/AFP) (Foto del Recién nacido Freepik)

La deportista ha mostrado cómo su rutina se transformó con la llegada de su bebé, compartiendo con sus seguidores instantes de su hogar y la alegría que acompaña este comienzo.

En redes sociales, Mariana publicó una tierna fotografía en la que aparece junto a su esposo y su hijo, transmitiendo calma.

"Ya una semana contigo", escribió Mariana Pajón en su publicación.

Mariana está casada con Vincent Pelluard, ciclista colombo-francés que también ha competido en BMX y con quien comparte la pasión por el deporte.

El bebé, llamado Théo Pelluard Pajón, nació en Medellín y desde su llegada ha llenado de alegría el hogar de Mariana Pajón y Vincent Pelluard.

El nacimiento de Théo se convirtió en motivo de celebración no solo para su familia, sino también para los seguidores de la campeona olímpica, quienes han acompañado con mensajes de cariño cada publicación relacionada con esta nueva etapa.

¿Qué logros tiene a Mariana Pajón en el BMX?

Mariana, conocida como la reina del BMX, ha escrito una historia única para Colombia.

Sus medallas olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, junto con la plata en Tokio 2020, la consolidaron como una de las atletas más importantes del país.

¿Qué logros tiene a Vincent Pelluard en el BMX?

Vincent Pelluard, ciclista colombo-francés, también ha dejado huella en el BMX.

Vincent Pelluard, esposo de Mariana Pajón, también ha dejado huella en el BMX. En su trayectoria deportiva logró una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de BMX Cruiser en 2009.

Vincent Pelluard no solo brilló en su etapa como ciclista en Francia, sino que también ha representado oficialmente a Colombia en competencias internacionales de BMX.

De esta manera, su historia se une a la de Mariana Pajón, con quien comparte no solo la vida familiar, sino también el orgullo de llevar el nombre de Colombia a escenarios deportivos de talla mundial.