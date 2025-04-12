Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Nodal demanda a Cazzu: lo que se sabe de los millones entregados y el conflicto por Inti

La demanda de Christian Nodal contra Cazzu revela pagos millonarios y conflictos por decisiones sobre su hija Inti.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija
Nodal demanda a Cazzu tras millonarias entregas para la manutención de su hija. (Foto: AFP)

La reciente revelación de una presunta demanda de Christian Nodal contra Cazzu ha generado una nueva polémica en la relación de los cantantes en torno a las condiciones bajo las cuales han gestionado la crianza de su hija, Inti.

Artículos relacionados

¿Qué dice la demanda de Christian Nodal contra Cazzu?

La información difundida por un programa de entretenimiento señala que el cantante mexicano habría presentado una denuncia de carácter civil en un juzgado familiar de Jalisco, argumentando que durante más de un año entregó fuertes sumas de dinero en efectivo a la artista argentina.

De acuerdo con los datos, esos pagos se habrían realizado mes a mes y en montos significativos, a solicitud directa de Cazzu.

Artículos relacionados

La elección del efectivo como método de entrega también llamó la atención, pues según los reportes, habría sido una condición puesta por ella.

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija
Nodal demanda a Cazzu tras millonarias entregas para la manutención de su hija. (Foto: AFP)

Nodal, por su parte, aseguró que estas aportaciones estaban destinadas exclusivamente al bienestar de su hija y que buscaba garantizar una participación equitativa en las decisiones que afecten su vida.

Según el documento exhibido por el programa sostiene que el cantante busca que las autoridades respalden su derecho a intervenir en trámites y decisiones relacionadas con Inti, incluyendo documentos oficiales y permisos de viaje.

Uno de los puntos más polémicos señala que, en ocasiones recientes, cuando ha solicitado la autorización de Cazzu para gestionar el pasaporte o tramitar visados, ella habría condicionado su colaboración a un incremento en los depósitos económicos que recibe.

¿Cómo surgió la llamada “Ley Cazzu” tras polémica con su expareja Christian Nodal?

Dentro del escrito, Nodal expresó además que este comportamiento podría interpretarse como una forma de coerción, lo que ha generado diversas interpretaciones en redes sociales y entre especialistas consultados por medios mexicanos.

Artículos relacionados

La cifra mencionada en el expediente supera los 12 millones de pesos en un periodo aproximado de un año, una cantidad que ha dado pie a múltiples cuestionamientos.

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija
Nodal demanda a Cazzu tras millonarias entregas para la manutención de su hija. (Foto: AFP)

Paralelamente, la discusión sobre la situación entre ambos artistas impulsó una iniciativa ciudadana conocida como la “Ley Cazzu”, que busca regular los permisos de viaje para madres y padres separados.

La propuesta superó ya las 33.000 firmas y pretende evitar que uno de los progenitores quede imposibilitado de movilizar a sus hijos al extranjero por desacuerdos con la otra parte.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?

Dua Lipa convirtió su concierto en Ciudad de México en una fiesta inolvidable al compartir escenario con Maná.

Luisa Fernanda W revela que tiene la clave para limpiar la imagen de Ángela Aguilar y Nodal Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W aseguró tener la clave para limpiar la imagen de Ángela Aguilar y Nodal

Luisa Fernanda W compartió su conocimiento frente al manejo de funas en redes y aseguró saber cómo ayudar a Ángela y Nodal.

Fátima Bosch Miss Universo

Viral | Así hablaba la Miss Universo 2025 Fátima Bosch en 2018: "Es el peor error"

Se esparció un video en internet de años atrás, cuando Fátima Bosch estaba en pleno crecimiento y se dirigió ante el público.

Lo más superlike

Vanessa Pulgarín alerta a sus fans tras aparecer en silla de ruedas. Talento nacional

Vanessa Pulgarín preocupa tras aparecer en silla de ruedas: “tenía un dolor muy fuerte”

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, preocupó al aparecer en silla de ruedas desde un hospital: esto se sabe de su estado de salud.

Pol Deportes sorprende narrando desde un cerro la Final de la Copa Libertadores Viral

Pol Deportes, la historia del adolescente que conquistó la TV con su talento narrando fútbol

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Jessi Uribe mostró el gigantesco clóset de Paola Jara y sus más de 70 pares de zapatos. Paola Jara

El lujoso clóset de Paola Jara sorprendió a fans: "¡No tiene nadita que ponerse!"

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?