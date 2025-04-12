Nodal demanda a Cazzu: lo que se sabe de los millones entregados y el conflicto por Inti

La reciente revelación de una presunta demanda de Christian Nodal contra Cazzu ha generado una nueva polémica en la relación de los cantantes en torno a las condiciones bajo las cuales han gestionado la crianza de su hija, Inti.

¿Qué dice la demanda de Christian Nodal contra Cazzu?

La información difundida por un programa de entretenimiento señala que el cantante mexicano habría presentado una denuncia de carácter civil en un juzgado familiar de Jalisco, argumentando que durante más de un año entregó fuertes sumas de dinero en efectivo a la artista argentina.

De acuerdo con los datos, esos pagos se habrían realizado mes a mes y en montos significativos, a solicitud directa de Cazzu.

La elección del efectivo como método de entrega también llamó la atención, pues según los reportes, habría sido una condición puesta por ella.

Nodal demanda a Cazzu tras millonarias entregas para la manutención de su hija. (Foto: AFP)

Nodal, por su parte, aseguró que estas aportaciones estaban destinadas exclusivamente al bienestar de su hija y que buscaba garantizar una participación equitativa en las decisiones que afecten su vida.

Según el documento exhibido por el programa sostiene que el cantante busca que las autoridades respalden su derecho a intervenir en trámites y decisiones relacionadas con Inti, incluyendo documentos oficiales y permisos de viaje.

Uno de los puntos más polémicos señala que, en ocasiones recientes, cuando ha solicitado la autorización de Cazzu para gestionar el pasaporte o tramitar visados, ella habría condicionado su colaboración a un incremento en los depósitos económicos que recibe.

¿Cómo surgió la llamada “Ley Cazzu” tras polémica con su expareja Christian Nodal?

Dentro del escrito, Nodal expresó además que este comportamiento podría interpretarse como una forma de coerción, lo que ha generado diversas interpretaciones en redes sociales y entre especialistas consultados por medios mexicanos.

La cifra mencionada en el expediente supera los 12 millones de pesos en un periodo aproximado de un año, una cantidad que ha dado pie a múltiples cuestionamientos.

Paralelamente, la discusión sobre la situación entre ambos artistas impulsó una iniciativa ciudadana conocida como la “Ley Cazzu”, que busca regular los permisos de viaje para madres y padres separados.

La propuesta superó ya las 33.000 firmas y pretende evitar que uno de los progenitores quede imposibilitado de movilizar a sus hijos al extranjero por desacuerdos con la otra parte.