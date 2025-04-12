Pol Deportes, la historia del adolescente que conquistó la TV con su talento narrando fútbol
El joven peruano de 15 años pasó de narrar la final de la Copa Libertadores en un cerro a debutar en TV nacional.
Cliver Huamán Sánchez, mejor conocido como Pol Deportes, es un adolescente peruano que esta semana captó la atención de miles de seguidores y medios nacionales e internacionales por su talento.
¿Cómo Pol Deportes logró llamar la atención de la televisión?
Con apenas 15 años, el joven mostró que la pasión por el periodismo deportivo puede superar cualquier obstáculo.
Nacido en Andahuaylas, Perú, Pol Deportes viajó 18 horas hasta Lima para cubrir un partido de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, armado con un celular, un micrófono y un trípode.
Al llegar al Estadio Monumental, se encontró con la primera dificultad: no contaba con acreditación y tuvo que abandonar el recinto.
Sin embargo, lejos de rendirse, ideó una solución que lo catapultaría a la fama. Desde un cerro cercano, con una vista completa del estadio, retransmitió cada jugada, gol, penalti y saque como un verdadero profesional. Su transmisión, espontánea y apasionada, rápidamente se volvió viral en redes sociales.
El impacto de su retransmisión fue tal que llamó la atención de la cadena televisiva L1 Max, que decidió llevarlo a participar como invitado de honor. Allí, Pol Deportes tuvo la oportunidad de narrar parte del clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima.
¿Qué reacciones dejó el debut en TV de Pol Deportes?
En el que sin duda demostró que su talento no solo era evidente frente a un celular desde una montaña, sino también en un estudio profesional de televisión.
Por supuesto que los comentarios de periodistas deportivos no se hicieron esperar, quienes reconocieron su habilidad y aseguraron que tiene un futuro prometedor en la narración deportiva.
Los internautas por su parte, no ha parado de elogiar al joven peruano con: “nunca, he visto algo tan parecido a esto. ni siquiera en Europa, esto fue algo único, algo descomunal”, tras ver cómo narró el partido de la Copa Libertadores.
Luego de este suceso se han viralizado una cantidad de videos en los que Pol Deportes narra otros partidos de diferentes ligas desde su casa y que deja ver sin duda un talento innato.
