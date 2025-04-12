Pol Deportes, la historia del adolescente que conquistó la TV con su talento narrando fútbol

Cliver Huamán Sánchez, mejor conocido como Pol Deportes, es un adolescente peruano que esta semana captó la atención de miles de seguidores y medios nacionales e internacionales por su talento.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

¿Cómo Pol Deportes logró llamar la atención de la televisión?

Con apenas 15 años, el joven mostró que la pasión por el periodismo deportivo puede superar cualquier obstáculo.

Nacido en Andahuaylas, Perú, Pol Deportes viajó 18 horas hasta Lima para cubrir un partido de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, armado con un celular, un micrófono y un trípode.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció influencer colombiana en accidente de tránsito: dejó este curioso mensaje antes del hecho

Al llegar al Estadio Monumental, se encontró con la primera dificultad: no contaba con acreditación y tuvo que abandonar el recinto.

Sin embargo, lejos de rendirse, ideó una solución que lo catapultaría a la fama. Desde un cerro cercano, con una vista completa del estadio, retransmitió cada jugada, gol, penalti y saque como un verdadero profesional. Su transmisión, espontánea y apasionada, rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La historia del niño que se volvió viral tras narrar la final de la Copa Libertadores en Lima. (Foto: Freepik)

El impacto de su retransmisión fue tal que llamó la atención de la cadena televisiva L1 Max, que decidió llevarlo a participar como invitado de honor. Allí, Pol Deportes tuvo la oportunidad de narrar parte del clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

¿Qué reacciones dejó el debut en TV de Pol Deportes?

En el que sin duda demostró que su talento no solo era evidente frente a un celular desde una montaña, sino también en un estudio profesional de televisión.

Artículos relacionados Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi generó furor en redes tras mostrar un curioso video: “Divina como siempre”

Por supuesto que los comentarios de periodistas deportivos no se hicieron esperar, quienes reconocieron su habilidad y aseguraron que tiene un futuro prometedor en la narración deportiva.

Los internautas por su parte, no ha parado de elogiar al joven peruano con: “nunca, he visto algo tan parecido a esto. ni siquiera en Europa, esto fue algo único, algo descomunal”, tras ver cómo narró el partido de la Copa Libertadores.

La historia del niño que se volvió viral tras narrar la final de la Copa Libertadores en Lima. (Foto: AFP)

Luego de este suceso se han viralizado una cantidad de videos en los que Pol Deportes narra otros partidos de diferentes ligas desde su casa y que deja ver sin duda un talento innato.