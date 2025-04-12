Perrito hace historia al ser el primer animal nominado como Mejor Actor por una importante academia

El mundo de los premios se revolucionó al anunciar la histórica nominación de un perrito como Mejor Actor en una reconocida academia, convirtiéndolo en el primer animal en competir junto a cinco talentosos actores humanos.

¿Quién es el perrito nominado como Mejor Actor?

Se trata de Indy, un retriever de Nueva Escocia conocido por su pelaje marrón rojizo y la característica franja blanca que cruza su rostro.

Esta raza suele destacarse por su inteligencia, energía y facilidad para aprender comandos complejos, cualidades que lo convirtieron en un candidato perfecto para la producción.

Indy se convierte en el primer perrito nominado a Mejor Actor por su papel en 'Good Boy'. (Foto: Freepik)

Indy es el protagonista de 'Good Boy', una cinta de terror psicológico que llamó la atención no solo por su historia, sino también por la sorprendente capacidad del perro para transmitir emociones en pantalla.

De acuerdo con el director del film, Indy llegó a su vida en 2017 solo para que fuera su amigo y compañero sin ninguna intención cinematográfica.

No obstante, con el paso del tiempo observó que el can tenía capacidades que le permitieron idealizar una historia de terror sobrenatural que fuera desde la perspectiva del perro.

¿En qué premiación fue nominado Indy, el perrito y cuándo se conocerán los resultados?

Su nominación llegó en la novena edición de los Astra Film Awards 2026, en la categoría Mejor Interpretación en una Película de Terror o Suspenso.

La ceremonia de premiación está prevista para el 9 de enero de 2026, día en que se anunciarán los ganadores y se conocerá si este perro -y primer 'actor' animal en la historia de esos galardones- logra llevarse la estatuilla.

Indy compite contra grandes estrellas como Alfie Williams, Ethan Hawke, Alison Brie, Sally Hawkins y Sophie Thatcher.

¿Qué hace especial el papel de Indy en 'Good Boy'?

En la película, Indy no solo acompaña la historia: la conduce. Su perspectiva emocional guía gran parte del relato, y su comportamiento es clave para generar tensión, empatía y suspenso.

La naturalidad con la que expresa miedo, duda y protección generó comentarios positivos de críticos y espectadores.

Esa capacidad de comunicar sin palabras lo convierte en algo más que una mascota en pantalla: es el corazón del filme, y su presencia da otro nivel al terror psicológico que propone 'Good Boy'.

Con esta nominación, Indy no solo hizo historia: también dejó claro que el talento puede venir en cuatro patas.