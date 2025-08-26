Un perrito es viral por aprender lenguaje de señas para comunicarse con su dueña

La relación entre las personas y sus mascotas suele estar marcada por la fidelidad y el cariño, pero a veces surgen historias que van más allá y logran conmover al mundo entero.

Ese es el caso de un perrito que se ha convertido en protagonista en redes sociales tras demostrar que puede entender el lenguaje de señas para comunicarse con su dueña, una joven sordomuda que encontró en su compañero peludo un aliado inseparable.

¿Qué se puede ver en el video que se hizo viral por el comportamiento del perrito?

El video que circula en distintas plataformas muestra cómo el animal responde con atención a las señales de su dueña, en las imágenes se aprecia la forma en la que ella utiliza gestos manuales para darle instrucciones, a las que el perro reacciona de inmediato con movimientos que evidencian su comprensión.

Un ejemplo de amor incondicional y de superación de las barreras de comunicación, y aunque a simple vista parece sorprendente, especialistas en comportamiento animal coinciden en que los perros tienen una gran capacidad para asociar gestos con acciones.

Artículos relacionados Viral Así fue el dramático momento que vivió un buzo al enfrentarse a un pulpo gigante

¿Es posible que los perros entiendan el lenguaje de señas humano?

De hecho, el adiestramiento canino en muchas ocasiones recurre a señales manuales para reforzar órdenes básicas como sentarse, quedarse quieto o acudir al llamado, la diferencia en este caso es que la dueña, debido a su condición, ha convertido esas señales en su única forma de comunicación, y su mascota logró adaptarse a ellas.

El perrito que aprendió lenguaje de señas junto a su dueña sordomuda enterneció a miles en redes sociales. Foto Freepik

Este vínculo no solo habla de la sensibilidad sino también de la paciencia y dedicación de su dueña, quien ha invertido tiempo en enseñarle un método que les permite entenderse sin necesidad de palabras.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios en redes sociales?

Gracias a ese esfuerzo, lo que para muchos es una limitación se transformó en una oportunidad para fortalecer la conexión entre ambos.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues miles de usuarios aplaudieron el ingenio del perrito y destacaron la importancia de visibilizar la inclusión también en la relación con los animales.

Una historia que derrite corazones: este perrito aprendió lenguaje de señas para hablar con su dueña. Foto Freepik

Algunos compartieron sus propias experiencias con mascotas entrenadas con señas, mientras que otros confesaron haberse puesto sentimentales al ver la ternura con la que el perro respondía a su humana.

Este perrito lo demostró al aprender el lenguaje de señas de su dueña y le recordó a los usuarios que los lazos verdaderos no necesitan palabras para ser fuertes, y en tiempos en los que las redes sociales suelen llenarse de noticias, esta historia se destaca como un recordatorio de que los gestos más sencillos pueden conmover.