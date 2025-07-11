Así reaccionó Feid tras ser nominado a los Grammy 2026 junto a otros artistas colombianos
Varios colombianos figuran entre los nominados a los Grammy anglo 2026; así reaccionó Feid a la noticia.
Salomón Villada Hoyos más conocido como Feid, reaccionó a su nominación a los premios Grammy 2026, la 68ª edición anual en la que se reconoce la excelencia en la industrial musical.
¿Cómo reaccionó Feid tras su nominación al Grammy 2026 en la categoría de Álbum de Música Urbana?
El artista de música urbana, en su cuenta de Instagram donde suma más de 14 millones de seguidores compartió su nominación con orgullo, en la que el artista competirá en la misma categoría con como J Balvin y Bad Bunny.
El cantante competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por su trabajo FERXXO VOL X: Sagrado. El año pasado, aunque no ganó para Mejor Álbum de Música Urbana por su álbum FERXXOCALIPSIS, pero si se llevó el de Latin Grammy.
Y es que el reguetonero paisa no es el único colombiano en la lista de los prestigiosos premios que se celebraran en febrero del próximo año.
Karol G compite en Mejor Álbum Pop Latino con Tropicoqueta, mientras que Andrés Cepeda suma una nominación por Bogotá (Deluxe). En el ámbito de la música mexicana, Paola Jara es reconocida por Sin Rodeos.
En el género urbano, además de Feid y J Balvin, Nicki Nicole y Trueno también fueron destacados, reflejando la diversidad y riqueza del talento colombiano en el panorama musical global.
Por su parte, el Grupo Niche y Aterciopelados reciben nominaciones en categorías de salsa y rock alternativo, mientras que Bomba Estéreo, junto con Rawayana, compite en Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino.
¿En qué categorías compite el talento colombiano en los Grammy 2026?
Mejor álbum de música urbana
- Bad Bunny — DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- J Balvin — Mixteip
- Feid — FERXXO VOL X: Sagrado
- Nicki Nicole — NAIKI
- Trueno — EUB DELUXE
- Yandel — SINFÓNICO (En Vivo)
Mejor álbum pop latino
- Rauw Alejandro — Cosa Nuestra
- Andrés Cepeda — Bogotá (Deluxe)
- Karol G — Tropicoqueta
- Natalia Lafourcade — Cancionera
- Alejandro Sanz — ¿Y ahora qué?
Mejor álbum de música mexicana
- Fuerza Regida, Grupo Frontera — MALA MÍA
- Grupo Frontera — Y Lo Que Viene
- Paola Jara — Sin Rodeos
- Carín León — Palabra De To’s (Seca)
- Bobby Pulido — Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)
Mejor álbum de alternativo o rock
- Aterciopelados — Genes Rebeldes
- Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- CA7RIEL & Paco Amoroso — PAPOTA
- Los Wizzards — ALGORHYTHM
- Fito Paéz — Novela