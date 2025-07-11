Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así dormía el hijo de J Balvin cuando era un bebé: "Con una canción de Eminem"

Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, pidió quedarse dormido escuchando una canción de Eminem y el tierno momento se volvió viral por su espontaneidad.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El hijo de J Balvin debuta cantando con su papá: ¡mira este video!
El tierno momento en que J Balvin canta con su pequeño hijo de 3 años. (Foto AFP: Johannes Eisele).

En casa de J Balvin y Valentina Ferrer, las reglas musicales parecen tener un toque completamente diferente, pues Valentina compartió un momento que desató risas entre sus seguidores, pues su hijo, Río, pidió quedarse dormido escuchando nada más y nada menos que una canción de Eminem.

¿Cómo se volvió viral el video de Valentina Ferrer y Río, el hijo de J Balvin?

Río decidió que su canción para dormir debería ser más movida, y con seguridad pidió “la de Eminem”, por lo que Valentina no pudo evitar sorprenderse y reírse.

 

La modelo terminó acompañando el momento siguiendo el lip sync, y demostrando que la maternidad también está llena de ocurrencias musicales inesperadas.

El video Valentina rápidamente comenzó a circular en redes sociales, pues no es común ver a un bebé pidiendo una canción de rap para dormir y muchos resaltaron la naturalidad de Valentina, quien decidió tomarse la situación con humor y compartirla con sus seguidores.

¿Qué dice Valentina Ferrer sobre la crianza de Río?

Aunque pueda parecer una simple anécdota, el momento también refleja el ambiente musical que rodea a Río desde su nacimiento, pues con un padre como J Balvin, uno de los artistas más influyentes del género urbano, no es sorprendente que la música sea parte esencial de su entorno.

J Balvin y Valentina Ferrer brillaron en los MTV 2025 con joyas únicas y looks que dejaron huella en la alfombra roja.
Río, hijo de J Balvin, demostró que el amor por la música viene de familia. Foto AFP/ANGELA WEISS

Además, esta escena demuestra que en la familia hay espacio para la espontaneidad, para romper moldes y para permitir que el niño explore sin limitarse a lo tradicional, por lo que Valentina confesó que esa era la canción que solía ponerle para dormir cuando Río era solo un bebé.

¿Por qué el video de Río y Valentina causó tanta gracia en redes?

La combinación de ternura y sorpresa fue clave para que el video generara tantas reacciones e hizo que muchos se sintieran identificados una vez más con Valentina Ferrer y con esos momentos que trae la maternidad.

Valentina Ferrer se queja que J Balvin no le ayuda con Río
Río pidió Eminem como canción de cuna y Valentina lo acompañó en el momento más tierno y divertido. (Foto: AFP)

Al final, la escena fue más que un simple video, fue una muestra auténtica de cómo cada familia crea su propio estilo, incluso a la hora de dormir, y en este caso cómo en la casa de artistas tan reconocidos existen gustos tan marcados por el arte desde que sus hijos son pequeños.

