Famoso exfutbolista sorprende al clonar a su perrita: esta fue la millonaria suma que pagó

Las redes sociales están revolucionadas por el insólito caso de un exjugador de fútbol americano que decidió clonar a su perrita pitbull, Lua. Tras su fallecimiento, el deportista pagó una exorbitante suma de dinero para mantener vivo su recuerdo.

¿Quién es el exjugador de fútbol que decidió clonar a su perrita?

Se trata del siete veces campeón del Super Bowl de fútbol americano Tom Brady, quien al perder a su perrita pitbull en 2023, sorprendió al decidir que la clonaría al tomar una pequeña muestra de su sangre.

De acuerdo con medios internacionales, Brady habría llevado a cabo este procedimiento con la compañía Colossal Biosciences, donde el exjugador ha invertido parte de su dinero.

Tom Brady dividió las redes al revelar que clonó a su perrita, que falleció en 2023. (Foto: Megan Briggs / Getty Images via AFP)

¿Cuánto le costó a Tom Brady clonar a su perrita?

El exjugador de 48 años habría pagado una suma que oscila entre 50.000 y 85.000 dólares, equivalente a unos 192 a 327 millones de pesos colombianos. Una cifra que muchos estarían dispuestos a invertir con tal de volver a tener a sus mascotas en vida.

Sin embargo, el exfutbolista, quien bautizó a su nueva perrita con el nombre de Junie, generó división en redes sociales, donde las opiniones se enfrentan sobre la ética y el significado de este procedimiento.

¿Qué opiniones recibió Tom Brady en redes tras clonar a su perrita?

Usuarios no tardaron en reaccionar, y muchos coincidieron en que este tipo de procedimientos resulta completamente innecesario y va en contra de la naturaleza.

Otros, en cambio, se mostraron asombrados por los impresionantes avances tecnológicos que hoy hacen posible clonar a un animal de compañía.

En redes usuarios opinaron sobre la posibilidad de poder clonar a las mascotas, tal cual lo hizo Tom Brady. (Foto: Megan Briggs / Getty Images via AFP)

Asimismo, varios internautas destacaron que, aunque el gesto del exjugador refleja un profundo amor hacia su mascota, no deja de abrir un debate ético sobre hasta dónde deberían llegar las personas por revivir a sus seres queridos.

Por ahora, Tom no se ha pronunciado al respecto, aunque en sus redes sociales se muestra como un creador de contenido multifacético y activo, compartiendo desde momentos personales hasta proyectos profesionales.