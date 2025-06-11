¡Luto en el vallenato! Falleció reconocido músico que dejó legado con: “Fuiste mala”

En las últimas horas, el mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de reconocido artista, quien dejó un importante legado en el mundo de vallenato.

Además, varios internautas han recordado con emotividad el importante legado que dejó el artista a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial por llevar en alto el nombre de su región.

¿Quién fue el reconocido músico que falleció en las últimas horas?

El nombre de Víctor Ramos Polo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su muerte.

Él fue el reconocido músico vallenato que falleció, distinguido por la canción: “Fuiste mala”. | Foto: Freepik

La noticia fue revelada por parte de la Alcaldía Municipal de San Estanislao de Kostka, ubicada en el norte del departamento de Bolívar, Colombia, expresando las siguientes palabras:

“La Alcaldía Municipal de San Estanislao de Kostka lamenta profundamente el fallecimiento del señor Víctor Ramos Polo, destacado gestor cultural y músico de nuestro municipio, quien con su talento y dedicación dejó una huella imborrable en la historia cultural de nuestra tierra”, dice el comunicado oficial.

Por el momento, no se ha confirmado con exactitud cuáles fueron las causas de su muerte, pues en el comunicado no especificaron las razones por las cuales falleció.

Desde luego, Víctor Hugo dejó en alto el gran legado que dejó a lo largo de su vida, pues la alcaldía de su natal región también expresó lo siguiente:

“Su talento trascendió fronteras, quedando inmortalizado en una de las piezas más reconocidas del vallenato: “Fuiste Mala”, melodía que hoy suena con más sentimiento que nunca, recordándonos al gran músico que fue. Descansa en paz, maestro Víctor Ramos Polo. Tu música seguirá siendo el eco eterno del corazón de San Estanislao”.

¿Cuál fue la distinguida canción que dio a conocer a Víctor Ramos?

Es clave mencionar que, desde su juventud, Víctor siempre demostró su gran habilidad en el campo artístico, en especial en el mundo del vallenato.