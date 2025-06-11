Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en noviembre de 2025

Son varios los celulares que presentan fallas con WhatsApp a partir de noviembre de 2025. Conoce la lista.

WhatsApp
Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en noviembre de 2025 | Foto de Freepik.

No hay duda de que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es de las que mayor uso tiene a nivel global. Debido a los millones que la utilizan, la app gestiona cambios para que los usuarios se sientan satisfechos.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares?

En vista de las transformaciones que tiene WhatsApp con el paso del tiempo, hay dispositivos que sufren las consecuencias. Esto debido a que la app demanda de mayor almacenamiento y otros factores que no son compatibles con ciertos teléfonos celulares.

WhatsApp
WhatsApp busca generar fidelidad en sus usuarios | Foto de Freepik.

En ese orden de ideas, desde WhatsApp se comunica que con la llegada de un nuevo mes, hay una series de celulares en los que la aplicación deja de funcionar. Estos cambios no se dan de manera inmediata, sino que puede que se prolonguen con el paso de los días.

¿En cuáles celulares deja de funcionar WhatsApp en noviembre de 2025?

Son distintos los teléfonos celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir de noviembre de 2025, esto depende del sistema operativo y las marcas de los móviles. A continuación, la lista:

Sistema operativo Android:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.
  • Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3.
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.
  • Huawei: Ascend Mate 2.
  • HTC: One M8.

Sistema operativo iOS:

  • iPhone 5.
  • iPhone 5c.
  • iPhone 5s.
  • iPhone 6.
  • iPhone 6 Plus.

Cuando WhatsApp deja de funcionar en los celulares, es necesario renovar el dispositivo móvil porque uno de los efectos negativos que tiene la app es que, probablemente, la seguridad personal se pone en riesgo porque como WhatsApp no se actualiza más, las copias de protección de la información que los usuarios comparten a la app se ven vulnerables y se advierte de un posible plagio.

WhatsApp
WhatsApp se actualiza | Foto Freepik.

Cabe mencionar que la app del teléfono verde deja de funcionar, pero eso no significa que otras aplicaciones hagan lo mismo debido a que eso depende de cada creador y las transformaciones que deciden poner en práctica.

