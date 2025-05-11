Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Los memes y reacciones que dejó la nueva camiseta de Colombia para el Mundial 2026

La camiseta que la Selección Colombia usará en la Copa Mundial de 2026 ha dividido opiniones en redes sociales.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Memes de la nueva camiseta de Colombia camino al Mundial
La Selección Colombia estrena camiseta para el Mundial. (AFP: Luis ACOSTA y AFP: PEDRO UGARTE)

En la mañana del 5 de noviembre salió a la luz la nueva camiseta de la Selección Colombia, la cual usará el combinado nacional en la Copa Mundial de 2026.

¿Cuál es la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

La nueva camiseta de la Selección Colombia fue presentada por una de las estrellas de la tricolor, el extremo del Bayern Múnich, Luis Díaz.

La nueva indumentaria mantiene el característico color amarillo, acompañado por detalles azules y rojos en cuello y mangas, inspirados en los colores de la bandera nacional.

Lo curioso en este diseño de la Tricolor es las alas de mariposa que tiene como detalle en gran parte de esta, las cual según han explicado representan la cultura y biodiversidad de Colombia.

Una diseño que como era de esperarse ha despertado varios comentarios y reacciones en redes sociales.

Camiseta de Colombia para el Mundial de 2026
La Selección Colombia presentó su nueva camiseta para el Mundial. (AFP: Chris CODUTO y AFP: JAMIE SQUIRE)

¿Qué reacciones ha dejado la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

El diseño presentado por Adidas para la Selección Colombia para lo que será su regreso al máximo torneo de selecciones nacionales ha despertado un sinfín de comentarios en redes.

Por un lado, una gran cantidad de personas no ha parado de elogiar este nuevo diseño asegurando que se ve sencilla, moderna y que representa toda la cultura colombiana.

Sin embargo, algunos otros internautas han expresado su descontento con el nuevo diseño, asegurando que la marca alemana no se había esforzado supuestamente lo suficiente para hacerles un diseño similar o en la misma línea que otras selecciones que representa.

 

Algunos de los comentarios que han dejado en redes los internautas frente a la nueva camiseta de Colombia son: "Tanta espera para eso", "La gente siempre critica así sea bonita o fea", "Esto no le gusta al Pibe", "Toca verla en vivo" o "La hubiesen dejado limpia".

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Colombia para el Mundial de 2026?

Otro de los temas comentados en redes sociales y que ha generado debate entre los internautas son los precios de venta de la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

La versión hincha tendrá un valor de $379.950 pesos (manga corta) y de $429.950 pesos (manga larga), mientras que la edición jugador se venderá en $599.950 pesos (manga corta) y $649.950 pesos (manga larga) en tiendas oficiales y plataformas digitales.

Gera Ponce reaccionó a llegada de Luis Díaz al Bayern de Múnich
Reacciones de la nueva camiseta de la Selección Colombia. (AFP: Luis ACOSTA )
