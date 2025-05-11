Así es la fundación que la familia de B-King creó para mantener vivo su legado

Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, reapareció este miércoles 5 de noviembre a través de sus redes sociales con un anuncio que conmovió a los internautas. Según comentó, junto a su mamá decidieron crear una fundación en honor al artista, hallado sin vida en territorio mexicano hace casi dos meses.

¿Cómo es la fundación en honor a B-King? Esto dijo su hermana

En la tarde de este miércoles 5 de noviembre, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, un par de videos en los que anunció la creación de una fundación en honor al cantante.

Hermana de B-King habló sobre cómo va su proceso. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Esta nueva fundación lleva por nombre Vida eterna, una frase que B-King solía usar constantemente en su día a día. La idea de la fundación, además de rendir homenaje al artista, nació de la necesidad de convertir el dolor de su pérdida en un propósito que transmita amor y bondad a quienes más lo necesitan: los perritos en situación de calle.

“A mi hermano lo caracterizaba mucho su bondad, y pues decidimos hacer una fundación que se llama Vida eterna. La idea es ayudar a perritos en la calle y, ojalá, más adelante poder hacer algo más grande en nombre de mi hermano”.

Y es que quienes conocía a B-King tanto en persona como en redes sociales saben la importancia de los perritos en su vida, por lo que la creación de su fundación reúne todo aquello que era de interés para él.

¿Cómo ha vivido el duelo la familia de B-King tras su muerte?

En el mismo video compartido en redes sociales, Stefanía aprovechó para hablar sobre el proceso de duelo que vive tras la pérdida de su hermano. Mencionó que ha sido un tema muy personal y que, aunque en redes suele mostrarse fuerte, no siempre se siente así.

B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

Además, agradeció a sus seguidores y a los de B-King por el apoyo que han recibido desde que ocurrió la tragedia.

“Gracias por estar ahí, por apoyarnos y por todas las oraciones que hacen por nosotras. Siento que eso también nos ha mantenido muy fortalecidas”, expresó.