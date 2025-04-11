Exmánager de La Toxi Costeña pidió al ICBF intervenir en su hogar: “necesitan ayuda”

Oswaldo Arcia, exmánager de La Toxi Costeña, sorprendió con una polémica petición al ICBF, entidad estatal colombiana encargada de proteger y garantizar los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia, asegurando que en el hogar de la cantante “necesitan ayuda”. Sus declaraciones desataron todo tipo de comentarios en redes sociales.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó lo que le pasó luego de disfrazarse de Andrea Valdiri en Halloween

¿Hijos de La Toxi Costeña se encuentra en peligro? Esto dijo su exmánager

En las últimas horas el nombre de La Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia se volvió tendencia en las redes sociales luego de que la reconocida pareja sacara a la luz pública los problemas que estaban teniendo a raíz de un dinero que, a la cantante, al parecer, nunca se le habría reembolsado.

La Toxi Costeña aseguró que su exmánager habría actuado deshonestamente mientras la representó. (Foto: Canal RCN)

A raíz de esto, la situación comenzó a salirse de control a tal punto de que ambas personalidades comenzaron a ventilar problemas personales que los dejó mal parados. Entre esos, que supuestamente los hijos de la cantante se encontrarían en mal estado debido a que no estarían siendo bien atendidos por su mamá.

Artículos relacionados Shakira Shakira sorprende al disfrazarse y salir a las calles de Bogotá a pedir dulces con sus hijos

Incluso, Oswaldo mencionó que en diversas ocasiones sus hijos se comunicaban con él para pedirle dinero, algo que La Toxi Costeña manifestó como parte de sus funciones mientras ella se encontraba trabajando.

¿Por qué el exmánager de La Toxi Costeña pidió al ICBF intervenir en su hogar?

Ahora bien, en medio de este rifirrafe, el exmánager de La Toxi Costeña decidió elevar el asunto al pedirle directamente al ICBF, la entidad estatal colombiana encargada de proteger y garantizar los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia en nuestro país, que intervinieran en su casa, ya que los hijos de la mujer “necesitan ayuda”.

Fuerte señalamiento del exmánager de La Toxi Costeña deja a todos en shock. (Foto Canal RCN).

"Señores @icbfcolombiaoficial hagan una visita a la casa de La Toxi y revisar el estado de los hijos (menores de edad), porque necesita ayuda", escribió el hombre.

Hasta el momento se desconoce si la entidad habría tomado en cuenta las palabras de Oswaldo Arcia frente a la supuesta situación por la que se encontrarían pasando los hijos de La Toxi Costeña, pero sus palabras ya generaron debate en las redes sociales.