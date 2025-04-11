Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón

El pasado 3 de noviembre, se llevó a cabo el capítulo 109 de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en el que los participantes se enfrentaron a un reto por equipos para ir detrás del Top 7.

Además, los participantes que clasificaron al Top 7 fueron Pichingo y Alejandra Ávila, quienes fueron el único equipo que cumplió con todas las expectativas del jurado y los comensales al preparar un desayuno completo.

Por su parte, uno de los momentos más emotivos en la cocina más famosa del país fue cuando algunas celebridades se quebraron en llanto al leer las cartas de sus allegados.

¿Cuál fue la razón por la que Violeta Bergonzi lloró?

Durante el reto por equipos, Violeta Bergonzi fue una de las celebridades que más conmovió a los televidentes con su especial reacción, donde recibió una especial carta escrita por su esposo.

Este fue el motivo por el que Violeta Bergonzi lloró antes del reto. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, la presentadora Claudia Bahamón leyó la carta escrita por parte del esposo de Violeta que decía las siguientes palabras:

“Violeta, mi amor, no puedo describir con palabras lo que siento al verte entre las ocho mejores de MasterChef. Es una emoción profunda ver cómo todo tu amor, entrega y talento florecen ante el mundo”, expresó el esposo de la participante.

Sin duda, la concursante resaltó el especial gesto que tuvo su esposo al ser una persona introvertida y con quien tiene varias diferencias en su personalidad. Por esta razón, no dudó en expresar sus emociones en la cocina más famosa del país.

¿Quién es el esposo de Violeta Bergonzi? | Foto: Canal RCN

¿Quién es el esposo de Violeta Bergonzi, participante de MasterChef?

A raíz de las especiales palabras que escribió el esposo de Violeta en la cocina de MasterChef, miles de internautas se han preguntado acerca de la identidad de su pareja.

Así que Hernando Luque es la pareja sentimental de Violeta Bergonzi hace varios años, quien mantiene un perfil bajo en sus redes sociales.

De igual modo, Hernando es el padre de los hijos de Violeta y en la actualidad es un reconocido empresario, quien se ha destacado en todos sus proyectos a nivel personal y profesional.

Por su parte, Violeta sigue demostrando su gran desempeño en la cocina más famosa del país y sus múltiples habilidades gastronómicas y disciplina, la han hecho destacarse a lo largo de la competencia.