Agüeros de fin de año en Colombia: costumbres para empezar el año con buena energía

En Colombia, el fin de año no solo se vive con celebraciones y reuniones familiares, también está cargado de rituales que reflejan deseos colectivos de prosperidad, amor y nuevos comienzos.

Los llamados agüeros de fin de año hacen parte del imaginario popular y, aunque muchos los practican por tradición o curiosidad, siguen siendo un símbolo de esperanza frente al año que llega.

Estas costumbres, transmitidas de generación en generación, revelan cómo los colombianos buscan cerrar ciclos y atraer buenas energías para el futuro.

¿Cuáles son los agüeros más conocidos en Colombia?

Comer 12 uvas: un deseo por cada mes del año

En la noche del 31 de diciembre, las uvas se convierten en protagonistas en muchas mesas colombianas. La tradición gira en torno a comer doce uvas antes de la medianoche, una por cada mes del año, mientras se formulan deseos personales.

Más allá del ritual, este agüero representa la intención de proyectar metas y propósitos para el nuevo ciclo, cargados de optimismo y expectativas positivas.

En Año Nuevo se comen doce uvas por doce deseos. (Foto FreePik)

Lentejas en los bolsillos / Baño de lentejas: símbolo de abundancia y estabilidad

Otro de los agüeros más comunes está relacionado con las lentejas, que muchas personas guardan en los bolsillos o tienen presentes durante la noche de fin de año. Esta práctica simboliza el anhelo de estabilidad y bienestar, especialmente en el ámbito económico. Sin embargo, su significado va más allá del dinero, pues también se asocia con la abundancia en oportunidades y tranquilidad para los meses venideros.

Tener lentejas en los bolsillos o bañarse en ellas son símbolo de dinero y prosperidad. (Foto FreePik)

Espigas en la mesa: el deseo de que nunca falte lo esencial

Las espigas de trigo aparecen como un elemento simbólico en algunos hogares colombianos durante la cena de fin de año. Colocarlas en la mesa o regalarlas a familiares representa el deseo de protección, prosperidad y alimentos abundantes en el hogar. Este agüero conecta con la idea de cuidado familiar y agradecimiento por lo recibido durante el año que termina.

Espigas en la mesa simbolizan prosperidad y protección. (Foto FreePik)

Quemar muñeco de año viejo: despedirse de lo que ya no suma

Entre las tradiciones más representativas está la quema del año viejo, un muñeco elaborado con ropa usada y materiales reciclados que simboliza todo aquello que se quiere dejar atrás. Al quemarlo a la medianoche, se realiza un acto simbólico de cierre, en el que se despiden las experiencias negativas y se da la bienvenida a nuevos comienzos, en medio de abrazos, risas y celebraciones barriales.

Artículos relacionados Curiosidades Casa lista para el 2026: estos rituales atraen fortuna y prosperidad según el Feng Shui

Dar la vuelta a la cuadra: Viajes a futuro

Con el cambio de año, muchas personas salen a recorrer la cuadra con una maleta en mano. Este gesto simboliza el deseo de viajar y conocer nuevos destinos durante el año que inicia. Más que un simple recorrido, el ritual representa la proyección de sueños, cambios y nuevas experiencias, convirtiéndose en uno de los agüeros más visibles de la noche.

Recorrer la cuadra con una maleta atraen viajes a futuro. (Foto FreePik)

Ropa interior de colores: energías para el nuevo año

El uso de ropa privada de colores hace parte de las creencias populares más arraigadas durante la celebración de Año Nuevo. Según la tradición, el color que se elija representa la intención o el deseo que se quiere atraer para el ciclo que comienza, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y renovación personal.

Según creencias, el color de la ropa atrae intenciones específicas. (Foto FreePik)

¿Qué significa cada color?

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el cine: falleció reconocido director y actor recordado por su papel en Homeland

Más allá de la ropa privada, esta costumbre también se extiende al vestuario exterior. De acuerdo con Vogue, los colores funcionan como una manifestación de los propósitos del nuevo año, ya que transmiten emociones, estados de ánimo y aspiraciones que acompañan el inicio de un nuevo ciclo.

Cada tonalidad está asociada a un significado particular. El rojo se relaciona con la seguridad, el amor, la abundancia y la fuerza; el mostaza simboliza claridad, optimismo y energía positiva; mientras que el verde musgo representa estabilidad y protección. Por su parte, el borgoña evoca elegancia y riqueza, y los tonos metalizados se asocian con el éxito y la prosperidad.

Otros colores también tienen un lugar dentro de esta tradición. El café se vincula con la calma y la estabilidad emocional; el azul, con la sabiduría y la armonía; y el rosa delicado, con el amor propio y el fortalecimiento de la autoestima. En general, los colores vivos suelen elegirse para atraer optimismo y una actitud positiva frente al año que comienza.