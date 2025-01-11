Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón contó lo que le pasó luego de disfrazarse de Andrea Valdiri en Halloween

Juliana Calderón sorprendió al imitar a Andrea Valdiri en Halloween y le lanzó dura indirecta: "Con razón estaba rabona"

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juliana Calderón mostró las consecuencias de imitar a Andrea Valdiri
Juliana Calderón se burló de Andrea Valdiri al imitarla. (Fotos Canal RCN)

Las tres hermanas de Yina Calderón generaron controversial al recrear el enfrentamiento de su hermana y Andrea Valdiri en Stream Fighters. Cada una se disfrazó de una de ellas y de la mamá de la barranquillera.

¿Cómo le fue a Juliana Calderón disfrazada e imitando a Andrea Valdiri?

Juliana Calderón fue la encargada de disfrazarse de Andrea Valdiri y para esto decidió buscar un traje deportivo similar al que utilizó la bailarina el día de su enfrentamiento a Yina y también se mandó a hacer el peinado con trenzas que lució en el cuadrilátero.

La encargada de personificar a Yina Calderón fue Leonela, quien utilizó el traje que utilizó su hermana ese día inspirado en Dragon Ball y Claudia fue la encargada de imitar a la mamá de Andrea.

Las tres compartieron un jocoso video en el que imitaron parte del enfrentamiento haciendo los gestos y movimientos de cada una.

Tras esto, Juliana Calderón apareció en sus redes sociales haciéndole promoción a sus productos con su disfraz de Andrea Valdiri e intentando hablar como ella.

Machi aquí en Juliana Calderón te damos descuento, Machi, cómprame la queratina.

Juliana Calderón causa revuelo al lucir el mismo peinado que Andrea Valdiri
Juliana Calderón imitó a Andrea Valdiri y desató reacciones en redes. (Foto Canal RCN).

¿Qué le pasó a Juliana Calderón tras imitar a Andrea Valdiri?

Juliana Calderón horas después de toda la controversia que generó al disfrazarse e imitar a Andrea Valdiri apareció a través de sus historias de Instagram para contarles a sus seguidores lo que le había pasado.

Según contó la hermana de Yina Calderón, sufrió bastante al momento de quitarse las trenzas y el peinado que se mandó a hacer para imitar a Andrea Valdiri.

Juliana confesó que tenía bastante dolor de cabeza tras quitarse esas trenzas, por lo que asoció ese dolor con la actitud de 'rabia' que tenía Andrea Valdiri el día del enfrentamiento con su hermana, dejándole un pulla.

Con razón la Valdiri estaba tan rabona, uy qué dolor de cabeza esto y quitarlas, ay no, es peor, con razón estaba chillando tanto.

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri a los disfraces de las hermanas de Yina Calderón?

Los disfraces de las hermanas Calderón han provocado un sinfín de reacciones en redes sociales en su mayoría de burlas y diversión por la creatividad de las hermanas de Yina Calderón.

Muchos internautas han estado a la expectativa de la reacción de Andrea Valdiri tras los disfraces de Yina y sus hermanas.

Sin embargo, hasta el momento Andrea Valdiri no se ha pronunciado al respecto de los disfraces de Juliana, Leonela y Claudia Calderón.

Juliana Calderón enfrenta a Andrea Valdiri y su madre.
Andrea Valdiri no ha reaccionado a los disfraces de las hermanas de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)
