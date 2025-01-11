Yina Calderón ha dado bastante de qué hablar desde su ingreso a La mansión de Luinny y en las últimas horas ha sido tendencia por sus primeros besos en el reality.

Yina Calderón se besó con dos compañeros en La mansión de Luinny

Los participantes de este reality tuvieron en la noche del 31 de octubre su primera fiesta y en esta el alcohol cumplió su función, ya que hizo que varios se soltaran y empezaran a surgir nuevos vínculos.

Yina Calderón se mostró bastante activa durante la fiesta y en medio de esta la influenciadora se unió con cuatro de sus compañeros a hablar y conocerse más.

En medio de esta conversación uno de ellos propuso que se dieran un beso entre todos, algo a lo que accedieron y fue allí el primer beso de Yina en el reality.

Sin embargo, Yina decidió darle un beso directamente a su compañera Brenda Zambrano, una reconocida influenciadora mexicana.

Yina Calderón se besó con dos compañeros en La mansión de Luinny.

¿Cómo fue el beso de Yina Calderón y Brenda Zambrano en La mansión de Luinny?

Aunque se trataba de una dinámica de besos entre amigos, Yina Calderón decidió en un momento tomarle el rostro a la influenciadora mexicana Brenda Zambrano y darle un beso, quien quedó en shock.

La mexicana es conocida principalmente por "Acapulco Shore" y La casa de los famosos de Telemundo, donde destacó por su controversial personalidad.



Tras este beso, Yina siguió con sus muestras de cariño y también decidió darle un beso a otro de sus compañeros, al cantante Uriel Jose Romero "El Avatal".

¿Quién es 'El Avatal', hombre al que Yina Calderón beso en La mansión de Luinny?

Como era de esperarse estos primeros besos de Yina Calderón en La mansión de Luinny han sorprendido a los internautas y las reacciones no se han hecho esperar.

Muchos han quedado sorprendidos con la actitud de Yina en este reality comparándola con La casa de los famosos Colombia en donde no tuvo este tipo de actos con sus compañeros, sin embargo, muchos se han alegrado por ella.

Asimismo, a muchos les han generado curiosidad saber más sobre estos participantes a los que besó Yina.

Uriel Jose Romero es un cantante urbano de Chile, es conocido en el mundo artístico como "El futuro fuera de orbita" o "El Avatal".