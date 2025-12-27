Karina García recibe críticas por su rol de madre tras mostrar un divertido baile de Valentino

Isabella, la hija de Karina García, sorprendió a sus seguidores al compartir un divertido video en el que aparece bailando música electrónica junto a su pequeño hermano Valentino.

El momento, lleno de energía, rápidamente llamó la atención en redes sociales por un detalles que causó sensación entre los seguidores de Karina García.

¿Cómo fue el divertido baile de Isabella con su hermano Valentino?

En el video se puede ver a los hermanos disfrutando del ritmo, mientras Isabella demuestra sus pasos de baile y Valentino la acompaña con movimientos espontáneos que enternecieron a los internautas.

La escena no tardó en generar reacciones entre quienes siguen de cerca a la familia de la paisa, quienes comenzaron a expresar sus opiniones y a elogiar al pequeño Valentino, una vez más se llevó el protagonismo.

Los hijos de Karina García se muestran muy elegantes: la mayor luce un vestido blanco, mientras que el pequeño, con un traje negro y camisa blanca, llamó la atención al hacer gestos y demostrar su habilidad en el baile y espontaneidad.

Karina García genera reacciones por su papel de madre tras baile de Valentino. (Foto: Canal RCN)

Muchos de los internautas coincidieron en que Valentino tiene una energía especial, con comentarios como: “Valentino es mucho ambiente” o “Tiene una energía impresionante, me imagino cómo será cuando crezca, antes les enseña”.

¿Por qué criticaron a Karina García por el baile de sus hijos en redes?

Pese a que la publicación de la hija de Karina García tiene miles de corazones y cientos de comentarios elogiándolos: “Se nota que Isabella adora a ese niño”.

No obstante, muchos de los internautas criticaron a la modelo paisa y su rol de madre.

“Pasa más tiempo con la hermana que con la mamá” o “Isa te tocó ser la mamá de él y tú tan joven”.

Mientras que otros usuarios expresaron su descontento con la exposición que tiene el pequeño en redes sociales sobre el cuidado de su privacidad.

“Kari, no expongas a Valentino así en redes, cuidado con la gente mala” o “Que lindos, que Dios los bendiga, pero deberían estar lejos de las redes sociales y enfocarse en el estudio, sobre todo Valentino”, fueron otros de los comentarios.