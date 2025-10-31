Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García y Yina Calderón tuvieron tenso conflicto en La mansión de Luinny: así fue

Yina Calderón y Karina García tuvieron acalorada discusión en La mansión de Luinny delante de sus compañeros: "Aquí no, mi reina"

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón y Karina García
Yina Calderón y Karina García se enfrentaron en La mansión de Luinny. (Fotos Canal RCN)

La paz y aparente tregua entre Karina García y Yina Calderón terminó recientemente en el reality La mansión de Luinny luego de un fuerte enfrentamiento entre ambas influenciadoras.

¿Por qué se enfrentaron Yina Calderón y Karina García en La mansión de Luinny?

La tensión entre Yina Calderón y Karina García empezó en medio de una dinámica que hacían todos los participantes en los que les preguntaban a quién eliminarían de la competencia.

En el turno de Yina Calderón, la influenciadora fue sincera al decir que eliminaría a La Bella Chanel, una reconocida influenciadora de República Dominicana.

Eliminaría a Chanel, me parece demasiado grilla y vulgar.

Las palabras que usó Yina para referirse a Chanel fueron bastante fuertes y ofensivas, por lo que la influenciadora dominicana le reprochó el hecho de llamarla 'grilla': "¿Tú sabes el significado de grilla? Esto es prácticamente una p*ta".

Yina en su defensa intentó aclarar que para ella el significado de esa palabra era distinto: "Para mí grilla, lo aclaro, es alguien vulgar, mal hablada, ordinaria" y fue allí donde Karina García intercedió para explicar que la palabra grilla sí significaba lo que decía Chanel.

Grilla en Colombia significa p*ta, prepago, zorr*.

Yina Calderón y su desplante con Karina García
Yina Calderón y Karina García tuvieron su primer enfrentamiento en La mansión de Luinny. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo fue el tenso enfrentamiento entre Yina Calderón y Karina García?

Yina Calderón al ver que Karina García intercedió en su malentendido con Chanel no dudó en mandarla a callar y le dijo que no se metiera en su problema.

Tú no te metas en lo que no te importa Karina, no te metas.

Ante esta reacción de Yina, Karina García no se quedó callada y decidió confrontarla al decirle que en este reality no le permitiría que la tratara mal como lo había hecho en La casa de los famosos Colombia.

Conmigo no la vas a coger, eso fue solo en Colombia, aquí no mi reina.

Karina García aseguró que no iba a permitir que pasara por encima de ella y de sus compañeros, además, que estaba aclarando el significado de la palabra que ella le dijo a Chanel.

Eso ya lo viví y si tú estás tratando a alguien como me trataste a mí, yo sí la defiendo

¿En qué terminó el enfrentamiento entre Karina García y Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Karina García quiso dejar claro que las palabras que Yina Calderón había usado para definir a Chanel sí habían sido ofensivas y por eso, le pidió a su comunidad que explicaran por medio de un chat que tiene el reality la definición de la palabra 'grilla'.

Grilla significa put* en Colombia y que hoy en el súper chat confirmen.

La modelo antioqueña además, aseguró que sabía que Yina Calderón si no le colocaban un alto iba a empezar a cogerla en contra de Chanel, así como en su momento lo hizo en contra de ella.

Así como me trató a mí, también la va a tratar a ella.

Chanel al ver la explicación de Karina y la reacción de Yina encaró la huilense, quien se mostró molesta por la forma en que le estaba hablando: "- Yo no tengo que gustarte, yo hablo tu te callas - A mí no me manoteas".

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón y Karina García tuvieron fuerte enfrentamiento en 'La mansión de Luinny' (Foto del Canal RCN)
