Blessd hace inesperado e importante anuncio en pleno concierto sobre su carrera musical, ¿qué dijo?

Blessd emocionó a su público en vivo con un anuncio que marcará un antes y un después en su trayectoria artística.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Blessd hace importante anuncio.
Blessd hace importante anuncio sobre su carrera musical. (Foto Jose R. Madera/AFP)

El cantante colombiano Blessd sorprendió y emocionó a sus seguidores al hacer un importante anuncio sobre su carrera musical.

Blessd anuncia su estadio en Medellín.
Blessd anuncia su primer estadio en Medellín. (Foto Dimitrios Kambouris/AFP)

¿Qué anunció Blessd en su presentación en Barrio Antioquia sobre su carrera musical?

El artista paisa confirmó durante una presentación en Barrio Antioquia que llevará su música al estadio Atanasio Girardot, un escenario que representa un sueño cumplido y un paso decisivo en su trayectoria.

La noticia generó una ola de expectativa entre sus fanáticos, quienes esperan un espectáculo sin precedentes.

Blessd ha consolidado su nombre como uno de los referentes del género urbano en Colombia.

Su crecimiento ha sido constante y cada lanzamiento lo ha posicionado en los primeros lugares de las plataformas digitales.

En Bogotá ya había demostrado su poder de convocatoria con un concierto multitudinario, y ahora se prepara para un reto aún mayor en su ciudad natal.

“Esto es apenas un abrebocas para el que va a ser el mejor concierto de mi carrera”, expresó Blessd.

¿Cómo estuvo el año profesional de Blessd?

Blessd ha tenido uno de los años más exitosos de su carrera, con giras internacionales que lo llevaron a escenarios europeos donde logró llenos totales.

Madrid, Barcelona y otras ciudades vibraron con su propuesta musical, confirmando que su alcance ya no se limita al público colombiano.

El show en el Atanasio Girardot no solo será un espectáculo masivo, sino también un símbolo de su conexión con Medellín, la ciudad que lo vio crecer.

El anuncio lo hizo junto Kris R, un artista emergente del trap con quien comparte colaboraciones.

Aunque su carrera atraviesa un gran momento, Blessd también ha vivido episodios de tensión.

Este año protagonizó un enfrentamiento con el cantante caleño Pirlo, con quien mantenía una amistad.

La disputa surgió tras la pérdida de unas joyas durante la grabación de un videoclip, situación que fracturó su amistad y derivó en la eliminación de las canciones que tenían juntos en plataformas digitales.

Pirlo respondió con una tiradera que se viralizó, lanzando acusaciones sobre la forma de trabajar de Blessd y exponiendo supuestos detalles de su vida personal.

El tema generó polémica y mantuvo al artista paisa en el centro del debate público durante varias semanas.

Blessd desmintió las afirmaciones, pero la controversia dejó huella en la escena urbana.

Hoy, con las aguas más calmadas, Blessd se concentra en lo que será uno de los conciertos más importantes de su carrera.

El Atanasio Girardot se prepara para recibirlo en un espectáculo que promete marcar un antes y un después en su trayectoria, reafirmando su lugar como uno de los artistas más influyentes del género urbano en Colombia y Latinoamérica.

Blessd anuncia un evento que marcará su carrera.
Blessd anuncia que hará su mejor concierto en el Atanasio Girardot. (Foto Dimitrios Kambouris/AFP)
