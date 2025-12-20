Luisa Fernanda W asombró con sus nuevas fotos en redes: “Cada look es mejor”

Luisa Fernanda W ha vivido la Navidad lejos de su tierra natal, pues este año decidió mudarse a México con Pipe Bueno y sus hijos Máximo y Domenic. Pese al nuevo destino que eligió, Colombia y sus tradiciones siempre están presentes para la creadora de contenido.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

Recientemente, La W compartió un video en el que reza la novena junto a su esposo y sus hijos, pero también se mostró muy romántica al lado del cantante de música popular.

¿Cuál fue la publicación de Luisa Fernanda W en la que presumió su físico?

Ahora, publicó en su cuenta de Instagram, donde suma casi 20 millones de seguidores, un post con el que hizo un pequeño recorrido de lo que ha sido diciembre para ella. Las imágenes dejaron en evidencia su espectacular cuerpo.

En un clip, Luisa Fernanda presume su gran físico, lo que provocó elogios de todo tipo de parte de los internautas, además, brilló por sus grandes looks y su porte único.

“Un poquito de diciembre”, escribió la paisa para acompañar la publicación que encantó a sus seguidores, quienes reaccionaron “likes” y variados comentarios.

“Cuerpazo”, “cada look y foto es mejor”, “bella”, “tienes el cabello hermoso”, “bellísima Lu”, “qué cuerpazo”, “dos bebés y un cuerpo hermoso”, “mi favorita desde siempre”, “Lu, super bella”, “por qué tan espectacular”.

Artículos relacionados Yina Calderón Luto en redes: falleció Mayits, la joven influencer que inició junto a Westcol

Luisa Fernanda W vive un gran momento a nivel familiar y personal. Además de disfrutar de una familia estable, más puertas se le han abierto en el campo laboral, pues le dio voz al personaje de la Capitana Hoggbottom en Zootopia 2.

Luisa Fernanda W debutó este año como actriz de doblaje al darle su voz a un personaje de Zootopia 2. Foto: AFP - Jason Koerner

Esa experiencia ha llevado a nuevos niveles a La W y le ha permitido seguir explorando distintas facetas. La influenciadora, asimismo, lució impecable y muy feliz al lado de Pipe Bueno en la premier de la cinta producida por Disney.

¿Cómo fue la imitación que Luisa Fernanda W hizo de 'Betty la fea'?

La creadora de contenido y cantante sorprendió a sus seguidores al hacer la voz de Beatriz Pinzón, la protagonista de ‘Yo soy Betty, la fea’, considerada como una de las mejores telenovelas colombianas de la historia.

Al hacer la imitación, Luisa Fernanda desató risas y elogios. Además, contó que tiene un grupo de amigos en Bogotá que encajarían perfectamente en los personajes creados por Fernando Gaitán, aunque, por supuesto, Armando Mendoza sería su esposo, Pipe Bueno.



Razones laborales llevaron a Luisa Fernanda W a mudarse a México con el cantante colombiano, sin embargo, ambos siguen muy pendientes de los negocios que tienen en su país de origen, de hecho, Pipe continúa realizando presentaciones en el territorio nacional.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W enternece al mostrar cómo sus hijos rezan la novena

El 2026, seguramente, le aguarda nuevos retos a los famosos, quienes esperan seguir cumpliendo sueños y creciendo más desde distintos ámbitos.