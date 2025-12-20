Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W asombró con sus nuevas fotos en redes: “Cada look es mejor”

Luisa Fernanda W impactó las redes sociales con unas fotos en las que presume su gran estado físico.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Luisa Fernanda W compartió imágenes de su diciembre y cautivó a sus seguidores.
Luisa Fernanda W compartió fotos de cómo ha sido su diciembre y encantó a sus seguidores. Foto: Canal RCN

Luisa Fernanda W ha vivido la Navidad lejos de su tierra natal, pues este año decidió mudarse a México con Pipe Bueno y sus hijos Máximo y Domenic. Pese al nuevo destino que eligió, Colombia y sus tradiciones siempre están presentes para la creadora de contenido.

Artículos relacionados

Recientemente, La W compartió un video en el que reza la novena junto a su esposo y sus hijos, pero también se mostró muy romántica al lado del cantante de música popular.

¿Cuál fue la publicación de Luisa Fernanda W en la que presumió su físico?

Ahora, publicó en su cuenta de Instagram, donde suma casi 20 millones de seguidores, un post con el que hizo un pequeño recorrido de lo que ha sido diciembre para ella. Las imágenes dejaron en evidencia su espectacular cuerpo.

En un clip, Luisa Fernanda presume su gran físico, lo que provocó elogios de todo tipo de parte de los internautas, además, brilló por sus grandes looks y su porte único.

“Un poquito de diciembre”, escribió la paisa para acompañar la publicación que encantó a sus seguidores, quienes reaccionaron “likes” y variados comentarios.

“Cuerpazo”, “cada look y foto es mejor”, “bella”, “tienes el cabello hermoso”, “bellísima Lu”, “qué cuerpazo”, “dos bebés y un cuerpo hermoso”, “mi favorita desde siempre”, “Lu, super bella”, “por qué tan espectacular”.

Artículos relacionados

Luisa Fernanda W vive un gran momento a nivel familiar y personal. Además de disfrutar de una familia estable, más puertas se le han abierto en el campo laboral, pues le dio voz al personaje de la Capitana Hoggbottom en Zootopia 2.

Luisa Fernanda W ha vivido un gran año tras su mudanza a México.
Luisa Fernanda W debutó este año como actriz de doblaje al darle su voz a un personaje de Zootopia 2. Foto: AFP - Jason Koerner

Esa experiencia ha llevado a nuevos niveles a La W y le ha permitido seguir explorando distintas facetas. La influenciadora, asimismo, lució impecable y muy feliz al lado de Pipe Bueno en la premier de la cinta producida por Disney.

¿Cómo fue la imitación que Luisa Fernanda W hizo de 'Betty la fea'?

La creadora de contenido y cantante sorprendió a sus seguidores al hacer la voz de Beatriz Pinzón, la protagonista de ‘Yo soy Betty, la fea’, considerada como una de las mejores telenovelas colombianas de la historia.

Al hacer la imitación, Luisa Fernanda desató risas y elogios. Además, contó que tiene un grupo de amigos en Bogotá que encajarían perfectamente en los personajes creados por Fernando Gaitán, aunque, por supuesto, Armando Mendoza sería su esposo, Pipe Bueno.


Razones laborales llevaron a Luisa Fernanda W a mudarse a México con el cantante colombiano, sin embargo, ambos siguen muy pendientes de los negocios que tienen en su país de origen, de hecho, Pipe continúa realizando presentaciones en el territorio nacional.

Artículos relacionados

El 2026, seguramente, le aguarda nuevos retos a los famosos, quienes esperan seguir cumpliendo sueños y creciendo más desde distintos ámbitos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ariadna Gutiérrez Ariadna Gutiérrez

Así es la vida de Ariadna Gutiérrez tras 10 años de perder la corona

Diez años después Ariadna Gutiérrez habla de las secuelas emocionales y su proceso de reconstrucción.

Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano anunció el lanzamiento de su primer libro, ¿de qué se trata?

En las últimas horas, la influencer Aida Victoria Merlano se mostró emocionada de poder compartir esta noticia con sus seguidores.

Emiro y Valentina Ferrer protagonizaron un llamativo baile. Emiro Navarro

Emiro puso a bailar música colombiana a Valentina Ferrer, ¿cómo le fue a la modelo?

Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, salió de rumba con Emiro Navarro y protagonizó un viral momento en redes sociales.

Lo más superlike

Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre, quien tenía una difícil enfermedad. Jessica Cediel

Murió el padre de Jessica Cediel: la presentadora le dedicó conmovedoras palabras

“Te me fuiste”, Jessica Cediel compartió en redes sociales un desgarrador mensaje, confirmando el fallecimiento de su papá.

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn

Blessd hace importante anuncio. Blessd

Blessd hace inesperado e importante anuncio en pleno concierto sobre su carrera musical, ¿qué dijo?

Alejandro Estrada se vuelve viral. Alejandro Estrada

¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación