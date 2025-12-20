Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W enternece al mostrar cómo sus hijos rezan la novena

La influencer Luisa Fernanda W reveló lo mucho que aprecian en su familia la navidad y enterneció a sus seguidores.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno rezan la novena con sus hijos y enternecen las redes.
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno rezan la novena con sus hijos y enternecen.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 18 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital paisa conocida como Luisa Fernanda W reveló un tierno video de su familia, compuesta por su prometido, el cantante de música popular conocido como Pipe Bueno, y los dos hijos fruto de ese amor: Máximo y Dómenic.

¿Cómo reza la novena la familia de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

El clip publicado por la influencer revela cómo los cuatro integrantes de esta familia están viviendo las novenas navideñas, una tradición colombiana de esta época que hacen las personas católicas y que tiene como objetivo preparar el alma de estos creyentes para el nacimiento del niño Jesús, el 25 de diciembre.

Luisa y Pipe se mostraron muy felices cantando y leyendo ‘los gozos’, una parte fundamental de estas novenas, junto a sus dos pequeños hijos y uno de los detalles que más llamó la atención fue que los cuatro estaban usando la misma pijama: un conjunto, compuesto de buzo y pantalón, de color azul vivo con estampados navideños.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno/AFP: Jason Koerner

Otro de los interesantes detalles que vemos en el video es la diferencia de personalidades tanto en los padres de esta familia como en los hijos. Y es que, por ejemplo, Luisa se nota un poco más eufórica que Pipe y no solo canta y aplaude como él, sino que también mueve sus brazos y hasta levanta la voz.

En cuanto a los niños, se nota que Máximo es un poco más calmado que su hermano menor Dómenic, pues está simplemente recostado en las piernas de la mamá y hasta parece que tuviera sueño. Por su parte, al hijo menor de Luisa lo vemos un poco más movido al disfrutar de la novena y hasta corriendo de un lado a otro.

¿Qué piensan los seguidores de Luisa Fernanda W de su novena familiar?

En los comentarios de la historia, enviados por los seguidores de Luisa, no solo destacan lo hermosos que se ven y les envían su amor, sino que también preguntan por el tipo de novena que están cantando, pues debemos recordar que esta tradición se hace diferente dependiendo de la región colombiana y los paisas tienen un canto especial para los ‘gozos’.

Así pues, parece que Luisa y su familia no solo se destacan por su belleza, looks y actividades interesantes que hacen y que ella revela en sus redes, sino también por lo unidos que son desde sus creencias.

Este año, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno optaron por mudarse a México.
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno decidieron radicarse este año en México. Foto: Canal RCN
