Luisa Fernanda W encanta con una romántica postal con Pipe Bueno en medio de la navidad

La bella influencer Luisa Fernanda W les reveló a sus fans que su amor con Pipe Bueno está más vivo que nunca.

Luisa Fernanda W publica romántica foto junto a Pipe Bueno en medio de la navidad y enternece.
Luisa Fernanda W publica romántica foto junto a Pipe Bueno.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 18 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital paisa conocida como Luisa Fernanda W inundó a sus seguidores de una energía romántica con una tierna postal junto a su prometido y padre de sus dos hijos, Máximo y Dómenic: el cantante de música popular conocido como Pipe Bueno.

¿Cómo fue la romántica y navideña foto de Luisa Fernanda W con Pipe Bueno?

Y es que parece que Luisa Fernanda W quiso revelar a sus fans un pedacito de lo que es su espíritu navideño junto al hombre que ama, pues se trata de una foto frente a su imponente y muy decorado arbolito de navidad, con los dos luciendo trajes blancos propios de esta época y dándose un tierno beso en una posición de los dos sentados, pero con Pipe, sobre todo, sosteniendo a su prometida.

Luisa Fernanda, por ejemplo, optó por un pantalón elegante blanco, combinado con una blusa de satín del mismo color y unos zapatos de charol con tacones de color plateado. Además, el elemento que más llama la atención es su abrigo que tiene tela tipo peluche tanto en el cuello como en las mangas.

Así vivieron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno el Día de las Velitas
Pipe Bueno y Luisa Fernanda celebran Velitas en Colombia. (Foto: Canal RCN)

Un poco más sencillo, pero sin dejar de lado la elegancia y la energía navideña, tenemos a Pipe, quien optó por un saco tejido blanco y un pantalón del mismo color. Además, se tratan de looks que combinan a la perfección con la decoración del arbolito, pues tiene colores fríos como el blanco y el champaña.

En los comentarios de la historia, los fans de Luisa no han dejado de mostrarle su admiración por la relación tan bonita que tiene con el cantante y cómo la exterioriza de manera romántica en sus redes.

¿Cómo ha sido la historia de amor de Pipe Bueno con Luisa Fernanda W?

La relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno comenzó después de que ella atravesara un proceso de duelo por la muerte de su expareja, Fabio Legarda, y se dio de manera gradual a partir de una amistad que se fue fortaleciendo con el tiempo.

Pese a las críticas iniciales, la pareja decidió hacer pública su relación y la consolidó al formar una familia, compartir su vida cotidiana y apoyar mutuamente sus proyectos profesionales. En 2023 anunciaron su compromiso en Dubái y, posteriormente, confirmaron planes de radicarse en México para continuar desarrollando sus carreras y su proyecto de vida en común.

Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia 2024.
Pipe Bueno compartió emotivo recuerdo en redes. Foto | Canal RCN.
