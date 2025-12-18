Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W fue sorprendida con tierna travesura de su hijo Domenic

El hijo menor de Luisa Fernanda W derritió ternura a sus seguidores tras divertida travesura.

Gisseth Beltrán García
Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W reveló travesura de Domenic/AFP: Jason Koerner

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos la travesura que realizó su hijo Domenic y divirtió a muchos.

¿Qué travesura hizo el hijo menor de Luisa Fernanda W?

La creadora de contenido compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, un video en el que mostró cómo descubrió a su hijo menor haciendo una pequeña picardía.

luisa fernanda w divierte tras travesura de domenic

En la grabación mostró que llegó a su cuarto en su casa cuando empezó a ver manchas de color amarillo en el suelo y en la cama y luego de seguir los rostro llegó donde estaba Domenic y al verlo tenía todo su rostro y otras partes totalmente pintadas de color amarillo.

Luisa Fernanda W le pregunta qué está haciendo y él para no ser regañado se va.

Posteriormente, la paisa habla con él y este se sigue pintando los brazos y la confiesa que se está disfrazando de Alegría de la película animada "Intensamente".

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la travesura de Domenic?

Luego de la revelación de la "diablura" del pequeño, varios internautas reaccionaron en redes sociales, donde muchos destacaron lo mucho que el niño los hizo reír con su travesura, otros quedaron igual de asombrados que Luisa Fernanda W y otros, que ya son padres, se sintieron totalmente identificados contando sus anécdotas con sus hijos.

luisa fernanda w tras travesura de domenic

Por ahora, Luisa Fernanda W se encuentra junto a su familia disfrutando de estas fechas navideñas y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido sobre sus tips de belleza, outfits y estilo de vida.

Además, de responder a críticas que recibe sobre algunos aspectos, entre las más recientes por su cambio de look.

Mientras tanto, su pareja, el cantante Pipe Bueno, se encuentra trabajando ofreciendo diferentes shows a nivel nacional debido a que esta temporada es de las mejores para los artistas del género popular.

Por el momento, los fanáticos de la famosa pareja siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con ellos, pues cada cosa que hacen suele acaparar su atención.

