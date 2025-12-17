Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W respondió a críticas por su cambio físico: "yo tengo espejo"

La influenciadora Luisa Fernanda W reaccionó tras masivas críticas sobre el aspecto de su pelo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Luisa Fernanda W tras críticas
Luisa Fernanda W reacciona tras críticas/Canal RCN

La influenciadora Luisa Fernanda W respondió a quienes no han parado de criticarla por el cambio que tuvo con su pelo luego de haberse cambiado el color.

Artículos relacionados

¿Por qué critican a Luisa Fernanda W por su pelo?

La creadora de contenido llevaba varios años cambiándose el tono de su pelo y sometiéndolo a diferentes cambios, por lo que, decidió cuidarlo y no someterlo a decoloraciones, tintes ni de más.

Luisa fernanda w sobre su cambio de look en su pelo

Por un buen tiempo lució su pelo de color negro, el cual causó gran admiración en muchos seguidores.

Sin embargo, decidió cambiar su tono negro a uno más claro, realizándose una decoloración que afectó un poco su pelo, razón por la que muchos la han criticado y le han pedido que regrese a su look anterior.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre las críticas que recibe por su pelo?

A través de historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró hablando sobre el tema.

Luisa Fernanda W contesta a criticas sobre su cambio de look

"No se preocupen porque yo tengo espejo en mi casa y yo sé la transformación que pasó mi pelo y soy una persona que sé soltar y sé asumir mis decisiones", dijo.

Asimismo, indicó que está muy feliz con su decisión, pues se siente a gusto con su color.

"Es el momento perfecto para demostrarme que puedo con estas cosas que no son nada grave y que puedo renacer como el ave fenix", dijo.

Reflexionó señalando que una mariposa antes de serlo es una oruga, por lo que, siente que ella está en la primera fase y próximamente será una gran mariposa.

Tras su respuesta, varios internautas reaccionaron al respecto comentando que les parece que se ve muy bien y aconsejándola a no prestarle atención a mensajes malintencionados, mientras que otros no dudaron en seguir cuestionándola sobre su cambio de look.

Artículos relacionados

Por su parte, confesó que su pareja, el cantante Pipe Bueno, le aconsejó que se quedara así y no se realizara ningún cambio de color o de corte, pues consideraba que como estaba se veía perfecta.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio y Cintia Cossio molestos Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló la decisión que tomó su mamá tras accidente de tránsito: "Irresponsable"

Yeferson Cossio mostró su indignación tras acto que hizo su mamá luego de haber sufrido un accidente a menos de una semana.

Messi protagoniza uno de los momentos más tiernos de su gira por la India. Lionel Messi

Messi se vuelve viral tras jugar fútbol con elefantes rescatados

Lionel Messi se hizo viral tras protagonizar un inesperado momento en la India, donde fue captado jugando fútbol con elefantes rescatados durante su gira.

Yina Calderón mostró el Año Viejo que hicieron con su rostro Yina Calderón

Hicieron muñeco de Año Viejo con cara de Yina Calderón en Bogotá: así reaccionó la influenciadora

Yina Calderón tuvo curiosa reacción tras ver el muñeco de Año Viejo que hicieron con su rostro: "Ya empezaron".

Lo más superlike

Situaciones que dan asco, según Valentina Taguado y Johana Velandia Valentina Taguado

Valentina Taguado se sincera sobre lo que le provoca asco y genera reacciones: “cremoso”

Valentina Taguado y Johana Velandia revelan situaciones cotidianas que incomodan y pocas veces se comentan.

Shakira emociona al celebrar el título del Junior. Shakira

Así celebró Shakira el campeonato obtenido por su equipo favorito, el Junior de Barranquilla

Murió Gil Gerard Viral

Murió el actor Gil Gerard a sus 82 años tras extraño cáncer

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto Talento internacional

Martha Higareda revela el momento crítico que vivió tras dar a luz: “Estuve entre la vida y la muerte”

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos