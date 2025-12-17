Luisa Fernanda W respondió a críticas por su cambio físico: "yo tengo espejo"
La influenciadora Luisa Fernanda W reaccionó tras masivas críticas sobre el aspecto de su pelo.
La influenciadora Luisa Fernanda W respondió a quienes no han parado de criticarla por el cambio que tuvo con su pelo luego de haberse cambiado el color.
¿Por qué critican a Luisa Fernanda W por su pelo?
La creadora de contenido llevaba varios años cambiándose el tono de su pelo y sometiéndolo a diferentes cambios, por lo que, decidió cuidarlo y no someterlo a decoloraciones, tintes ni de más.
Por un buen tiempo lució su pelo de color negro, el cual causó gran admiración en muchos seguidores.
Sin embargo, decidió cambiar su tono negro a uno más claro, realizándose una decoloración que afectó un poco su pelo, razón por la que muchos la han criticado y le han pedido que regrese a su look anterior.
¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre las críticas que recibe por su pelo?
A través de historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró hablando sobre el tema.
"No se preocupen porque yo tengo espejo en mi casa y yo sé la transformación que pasó mi pelo y soy una persona que sé soltar y sé asumir mis decisiones", dijo.
Asimismo, indicó que está muy feliz con su decisión, pues se siente a gusto con su color.
"Es el momento perfecto para demostrarme que puedo con estas cosas que no son nada grave y que puedo renacer como el ave fenix", dijo.
Reflexionó señalando que una mariposa antes de serlo es una oruga, por lo que, siente que ella está en la primera fase y próximamente será una gran mariposa.
Tras su respuesta, varios internautas reaccionaron al respecto comentando que les parece que se ve muy bien y aconsejándola a no prestarle atención a mensajes malintencionados, mientras que otros no dudaron en seguir cuestionándola sobre su cambio de look.
Por su parte, confesó que su pareja, el cantante Pipe Bueno, le aconsejó que se quedara así y no se realizara ningún cambio de color o de corte, pues consideraba que como estaba se veía perfecta.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike