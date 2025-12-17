Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón aviva rumores de romance al presumir un regalo inesperado: "Como quinceañera enamorada"

Yina Calderón captó la atención en redes al compartir un detalle romántico que generó dudas y rumores sobre un posible nuevo amor.

Por: Juan Sebastián Camargo
Yina Calderón aviva rumores de romance.
Yina Calderón aviva rumores de romance tras presumir regalo. (Foto de Yina Calderón Canal RCN) (Foto del hombre Freepik)

Yina Calderón despertó la curiosidad en su comunidad digital al presumir un ramo de rosas.

Yina Calderón causa intriga entre sus seguidores.
Yina Calderón desata ola de especulaciones tras su publicación con un ramo de rosas. (Foto Canal RCN)

En la historia publicada en su cuenta de Instagram, Yina aparece sosteniendo el arreglo floral y expresando que se siente como una “quinceañera enamorada”.

¿Quién le envió el ramo de rosas a Yina Calderón?

Aunque resaltó lo hermosas que eran las flores, no reveló quién se las envió, lo que generó una ola de especulaciones entre sus seguidores.

El misterio se intensificó porque recientemente se había vinculado a Yina con Asaf Torres.

Sin embargo, las dudas aumentaron porque Asaf fue visto bailando bachata con otra mujer, lo que generó confusión entre los internautas que no saben si entre ellos dos realmente existe una relación.

“Me siento como una quinceañera enamorada”, expresó Yina Calderón en su publicación.

La inquietud sobre su vida sentimental se suma a las polémicas que Yina ha protagonizado desde su regreso a Colombia.

En las últimas semanas ha lanzado indirectas y mensajes directos a varias figuras públicas.

Criticó a Lina Tejeiro por lo que consideró un “show” tras la muerte de su perro Romeo, cuestionó al Agropecuario por su primer tema musical y le sugirió recapacitar, y también señaló a Luisa Fernanda W por supuestamente cobrar altas sumas de dinero en publicidades que, según ella, no generan resultados.

Yina Calderón sigue construyendo su camino a punta de controversias, manteniendo a su público dividido entre quienes la apoyan y quienes la cuestionan.

Su futuro sentimental continúa siendo una incógnita para los internautas que siguen atentos a las declaraciones de Calderón y especulando sobre su vínculo con Asaf Torres.

¿Qué pasó con el cambio de look de Yina Calderón?

Días atrás, la creadora de contenido se sometió a un cambio de look que generó una ola de críticas en redes sociales.

Su nuevo estilo no convenció a todos y, ante la avalancha de comentarios, decidió realizarse varios cambios de imagen más en poco tiempo.

Cada transformación fue compartida en sus plataformas, generando debate entre quienes aplauden su autenticidad y quienes cuestionan su constante búsqueda de atención.

Yina Calderón desata rumores.
Yina Calderón desata rumores sobre su futuro sentimental. (Foto Canal RCN)
