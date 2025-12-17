Hicieron muñeco de Año Viejo con cara de Yina Calderón en Bogotá: así reaccionó la influenciadora

El nombre de Yina Calderón ha empezado a apoderarse de las tendencias luego que saliera a la luz una foto de un muñeco de Año Viejo que hicieron con su rostro.

¿Cuál fue el muñeco de Año Viejo que hicieron en Bogotá con rostro de Yina Calderón?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por sus declaraciones, publicaciones y también por verse envuelta en diferentes polémicas.

La creadora de contenido en los últimos días se había pronunciado a través de sus redes sociales asegurando que no quería que este año le volvieran a mostrar muñecos de Año Viejo con su rostro.

¿Por qué me tienen que quemar a mí, habiendo tantas figuras para quemarlas de año viejo?, ¿por qué tengo que ser yo? Todos los años es lo mismo, en diferentes pueblos me hacen de año viejo, no me quemen este año, por favor”.

Sin embargo, la influenciadora reveló en las últimas horas que pese a su petición alguien en Bogotá decidió hacer un muñeco para quemar el 31 de diciembre y le colocó una de sus fotografías.

Yina Calderón se sinceró sobre muñecos de Año Viejo que le hacen. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al ver el muñeco de Año Viejo que le hicieron?

Yina Calderón mostró el muñeco que le hicieron en la capital colombiana con su rostro, el cual se ve con una especie de torso de maniquí, una blusa amarilla y una cabeza con una foto suya.

Este muñeco llegó hasta los ojos de la influenciadora, quien no dudó en reaccionar a través de sus redes sociales expresando su descontento y asegurando que siempre era lo mismo todos los años.

Ya empezaron, todos los años es lo mismo



Como era de esperarse esta imagen del muñeco con el rostro de Yina Calderón ha generado gran controversia en redes sociales, ya que muchos han expresado la gracia que les causó este muñeco y más por la reacción de la influenciadora.

¿De qué trata la tradición de hacer muñecos de Año Viejo?

La tradición de quemar el Año Viejo es un ritual muy popular en varios países de América Latina, especialmente en Colombia, Ecuador, Venezuela y algunas regiones de Perú, y se realiza la noche del 31 de diciembre.

La gente elabora un muñeco llamado Año Viejo con ropa usada, cartón, aserrín o papel. Este representa todo lo que se quiere dejar atrás: malos momentos, fracasos, tristezas, enfermedades o situaciones negativas del año que termina. A la medianoche, el muñeco se quema, simbolizando el cierre de ese ciclo.