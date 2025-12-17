Karina García enfrentó tremendo dilema con su hijo Valentino: “necesito ayuda”

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reapareció por medio de sus redes sociales para pedirle ayuda a sus cientos de seguidores frente a una situación que estaba viviendo con su hijo menor, Valentino, y que la tenía muy preocupada.

¿Cuál fue el dilema que Karina García enfrentó con su hijo Valentino?

En la tarde de este miércoles 17 de diciembre Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores al pedirles un consejo frente a una situación que estaba viviendo en ese preciso momento con su pequeño hijo Valentino.

Karina García revela el problema con Valentino que la tiene preocupada. (Foto Canal RCN):

Según explicó en el video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Valentino no estaba de humor para asistir junto a ella y toda la familia al Estadio Atanasio Girardot en donde se jugará la Gran Final de la Copa BetPlay 2025 entre Medellín y Atlético Nacional.

Karina explicó que, aunque sabía que ella era la autoridad de la casa y Valentino debía hacerle caso, no quería obligarlo a hacer algo que él no quería, por lo que pidió a sus seguidores un consejo para afrontar la situación, teniendo en cuenta que tampoco contaba con una niñera que cuidara del menor.

"Yo no me las sé todas, yo también necesito ayuda... quiero ir al estadio y Valentino no quiere ir... yo no lo quiero obligar, no sé si me estoy pasando de alcahueta".

¿Cuáles fueron las razones de Valentino para no querer acompañar a su mamá al estadio?

En esta misma red social, Karina García enseñó una conversación que tuvo con Valentino en la que el menor le expresaba sus razones por las que no quería ir al estadio a ver el partido que tanto quería ver ella.

Karina García habla del complejo dilema con Valentino. (Foto Canal RCN).

Según comentó el menor, este tipo de actividades le parecían aburridas y por tal razón prefería quedarse en casa. Incluso le dio un par de soluciones a Karina para que ella pudiera ir y él se quedara en casa, pero no funcionó.

Hasta el momento se desconoce si Karina García logró convencer a su hijo de ir al estadio junto a ella, o si por el contrario decidieron ver el partido desde casa.