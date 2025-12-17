Georgina Rodríguez presumió su excéntrico árbol navideño de oro y perlitas

Georgina Rodríguez, esposa del futbolista profesional Cristiano Ronaldo, volvió a llevarse todas las miradas en redes sociales al presumir su excéntrico árbol navideño que contiene una decoración fuera de lo común que mezcla lujo, brillo y detalles en oro y perlitas.

¿Cómo es el árbol de Navidad de Georgina Rodríguez?

La icónica modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez sorprendió en la tarde de este miércoles 17 de diciembre al revelar que ya se encontraban armando el árbol de Navidad en su casa para celebrar esta fecha especial con todas las de la ley. Aunque se trata de una tradición común en muchas familias alrededor del mundo, algunos detalles de su decoración dejaron a más de uno en shock.

Georgina Rodríguez es prometida del futbolista Cristiano Ronaldo. (Foto de David Becker/AFP)

A través de un par de fotografías compartidas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula millones de seguidores, Georgina mostró cómo lucía su arbolito, que a primera vista parecía un clásico árbol navideño.

Sin embargo, la modelo presumió que estaba decorado con detalles en oro y perlitas, además de elementos tradicionales como estrellas, flores y lazos, lo que llamó la atención de los internautas, quienes se mostraron sorprendidos por el nivel de lujo en algo tan simple como un árbol de Navidad.

“Montando el árbol de Navidad para mis amores. Oro, perlitas, estrellas, flores y lacitos”, escribió.

Los internautas no tardaron en reaccionar ante la extravagante decoración, dejando comentarios como: “¡Qué lujo!”, “Ese árbol parece de museo” y “Georgina no escatima en nada para sus fiestas”.

¿En dónde celebrarán Navidad Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Aunque la pareja no ha revelado oficialmente dónde pasará la Navidad, los internautas especulan que podría ser en su casa en Riad, Arabia Saudita, donde se mudaron cuando el futbolista inició su labor en Al Nassr. Sin embargo, con la icónica pareja todo es posible: solo hace falta abordar un avión privado y elegir su destino ideal para celebrar esta fecha especial.

Sea donde sea, los fanáticos estarán pendientes de cada detalle de cómo la icónica pareja celebra esta fecha especial.