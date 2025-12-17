Juanse Laverde, nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia: trayectoria y vida personal

Juanse Laverde es el más reciente participante confirmado de La casa de los famosos Colombia. El anuncio fue revelado oficialmente por El Jefe y rápidamente llamó la atención de los seguidores del reality.

Su llegada genera expectativa no solo por suQ corta edad, sino también por la trayectoria que ha construido desde niño en la industria musical.

¿Quién es Juanse Laverde, nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia?

El nombre real del artista es Juan Sebastián Laverde, aunque es conocido públicamente como Juanse Laverde, nombre que adoptó tras su participación en un reconocido reality musical en 2018. En ese programa, Juanse se convirtió en uno de los participantes más queridos por el público gracias a su talento vocal y a su carisma frente a las cámaras.

Con tan solo 11 años logró enamorar a la audiencia y consolidarse como el ganador del formato, un logro que marcó el inicio de su vida artística. Desde ese momento, su rutina cambió por completo: pasó de ser un niño común a enfrentarse a escenarios y al interés constante del público.

Juanse nació el 16 de junio de 2006 y actualmente tiene 19 años, convirtiéndose en el habitante más joven de esta temporada de La casa de los famosos Colombia.

Su edad lo ubica como uno de los representantes de una nueva generación de artistas que crecieron en medio de las redes sociales y las plataformas digitales.

Juanse Laverde es un cantante y compositor colombiano. (Foto FreePik)

¿A qué se dedica actualmente Juanse Laverde?

Juanse Laverde es un cantante y compositor colombiano. En la actualidad, continúa desarrollando su carrera musical de forma activa, combinando lanzamientos musicales con presentaciones en vivo y una fuerte presencia en redes sociales, donde suma más de 1,7 millones de seguidores.

En 2021, Juanse decidió retomar su carrera como artista independiente, mostrando una versión más madura de sí mismo, tanto en lo personal como en lo artístico. Aunque su estilo evolucionó hacia el pop, mantuvo la carga emocional en sus letras, uno de los elementos que más conecta con su público.

En 2022 lanzó su álbum Alma, un proyecto compuesto por 12 canciones inéditas. Varias de ellas se volvieron virales en TikTok, plataforma que impulsó su música y le permitió llegar a nuevas audiencias. A lo largo de su carrera, Juanse se ha presentado en más de 200 ocasiones, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional.

A lo largo de los últimos años, el artista se ha presentado en diversos escenarios, tanto en Colombia como en el exterior. Entre sus presentaciones más destacadas se encuentran conciertos realizados en ciudades de Estados Unidos, como Miami, y en países como México, lo que demuestra el alcance internacional que ha logrado construir.

En plataformas digitales, Juanse cuenta con varias canciones publicadas. Uno de sus mayores éxitos es Jaque mate, tema que supera los 32 millones de reproducciones en Spotify. Además, registra más de 170 mil oyentes mensuales, una cifra significativa para un artista independiente.

Su lanzamiento más reciente fue el sencillo Morena, estrenado el 20 de agosto de 2025, canción con la que continúa consolidando su propuesta musical.

¿Juanse Laverde tiene pareja?

Juanse Laverde llega a La casa de los famosos Colombia completamente soltero. En entrevistas previas, el cantante ha revelado que no tiene pareja actualmente y que, de hecho, nunca ha tenido una relación sentimental formal en sus 19 años de vida.

El artista ha manifestado que se encuentra enfocado en su crecimiento personal y profesional, aunque también aseguró estar abierto a todo lo que pueda pasar dentro de la casa. Esta situación ha despertado curiosidad entre los seguidores del reality, quienes esperan ver cómo se desenvuelve en un entorno de convivencia permanente.

Actualmente, Juanse Laverde confirmó que se encuentra soltero y listo a todo. (Foto FreePik)

¿Qué género interpreta Juanse Laverde?

Juanse Laverde ha incursionado en distintos géneros musicales a lo largo de su carrera. Sus primeros pasos estuvieron marcados por las baladas, estilo con el que se dio a conocer en sus inicios. Con el tiempo, su música fue evolucionando hacia el pop, género que predomina en gran parte de sus lanzamientos más recientes.

Actualmente, el artista se ha atrevido a explorar sonidos más tropicales, combinando ritmos como la bachata y el merengue. Esta fusión refleja su interés por seguir creciendo musicalmente y por ofrecer propuestas frescas a su audiencia.