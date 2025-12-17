Johanna Fadul responde a quienes afirman que no tiene trabajo: "Estás mal de la cabeza"

La confirmación de Johanna Fadul en un reality generó comentarios en redes sociales. La actriz decidió responder y explicar su postura frente los señalamientos que suelen surgir cuando una figura pública acepta un formato de convivencia.

¿Qué dijo Johanna Fadul acerca de participar en un reality?

Tras anunciarse su participación en La casa de los famosos 2026, Johanna Fadul aseguró haber recibido múltiples comentarios cuestionando su decisión. Ante esto, la actriz explicó por qué considera que su decisión está ligada al ejercicio profesional y no a la falta de oportunidades laborales, como muchos afirman.

Johanna destacó que ingresar a un reality se trata de una actividad remunerada y con compromisos definidos, aunque parte del público no lo perciba de esa manera. La actriz indicó que existe una idea de que quienes ingresan a estos formatos lo hacen por ausencia de empleo, afirmación que negó totalmente.

Johanna Fadul habló acerca de participar en un reality / (Foto del Canal RCN)

Fadul manifestó que ha mantenido continuidad laboral y que su situación económica no depende de esta participación. Para ella, el reality representa una oportunidad profesional distinta, con dinámicas propias, que también exige disciplina y cumplimiento de reglas.

¿Qué opina Johanna Fadul sobre las críticas por su ingreso a La casa de los famosos 3?

La actriz explicó que desde la primera temporada recibió invitaciones para sumarse al programa y que en esta ocasión decidió aceptar por interés personal y profesional. Comentó que ve el formato como un reto y una experiencia diferente dentro de su carrera.



Fadul también se refirió a la percepción de que en un reality solo se destaca quien genera conflictos. En ese punto, expuso que existen distintas formas de participar y que el contenido puede construirse desde la convivencia y las dinámicas cotidianas.

¿Cómo será la participación de Johanna Fadul en La casa de los famosos 2026?

La producción confirmó que Johanna Fadul hará parte de la tercera temporada del reality en Colombia. Su ingreso será directo, sin votación previa, decisión tomada por “El Jefe” del programa. Este mecanismo ya se ha aplicado con otros perfiles considerados relevantes para la dinámica del reality.

Johanna Fadul estará en La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

La actriz compartirá espacio con participantes ya anunciados como:

Manuela Gómez

Yuli Ruiz

Marilyn Patiño

Campanita

Juanse La Verde

Nicolás Arrieta

Alexa Torrex

Esteban (Tebi) Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Frente a la convivencia, Fadul destaca que busca mantener una participación basada en el respeto, aunque aclaró que responderá si se presentan situaciones de confrontación.

Con estas declaraciones, los internautas destacan que la actriz dejó clara su posición frente a las críticas y explicó cuál es su opinión frente a los realities.