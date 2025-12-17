Murió el actor Gil Gerard a sus 82 años tras extraño cáncer

El actor Gil Gerard, conocido por haberle dado vida al capitán William ‘Buck’ Rogers en la serie ochentera ’Buck Rogers in the 25th Century’ falleció a causa de un extraño cáncer.

¿Qué se sabe de la muerte de Gil Gerard?

Janet Gerard, la esposa del actor, reveló a sus fanáticos el lamentable fallecimiento del estadounidense luego de perder la batalla contra un extraño cáncer.

A través de su cuenta de Facebook dio a conocer la dolorosa noticia con varias fotografías del actor aprovechando para enviar un mensaje a valorar a quienes están en vida.

"Esta mañana temprano, Gil, mi alma gemela, perdió la batalla contra un cáncer raro y extremadamente agresivo. Desde que supimos que algo andaba mal hasta su muerte esta mañana, solo pasaron unos días. No importa cuántos años haya pasado con él, siempre habrían sido suficientes. Abraza a los que tienes con fuerza y ​​ámalos con fervor", escribió.

Según relató estuvo al lado del actor hasta que falleció en cuidados paliativos y compartió un mensaje que él pidió que enviara tras su muerte.

"Mi vida ha sido un viaje increíble. Las oportunidades que he tenido, la gente que he conocido y el amor que he dado y recibido han hecho que mis 82 años en este planeta sean profundamente satisfactorios (...) Ha sido un viaje maravilloso, pero inevitablemente llega a su fin, como el mío", dijo.

Agregó que no se debe perder el tiempo en nada que no te emocione ni te traiga amor y concluyó diciendo: "Nos vemos en algún lugar del cosmos".

¿Qué reacciones provocó la muerte de Gil Gerard?

Luego de la revelación varios fanáticos reaccionaron al respecto lamentando su muerte y enviando condolencias a la familia por este momento tan difícil por el que están atravesando.

Otros aprovecharon para agradecerle por su mensaje en sus momentos de vida y por el increíble legado que dejó con su talento actoral en diferentes producciones para televisión y cine.

Varios de sus coleas también reaccionaron y expresaron lo mucho que lo extrañarán y lo mucho que sienten su partida.