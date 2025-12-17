Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido futbolista a los 21 años en trágico accidente automovilístico

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de un reconocido futbolista tras verse envuelto en un accidente de tránsito en la madrugada.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció reconocido futbolista en accidente
Ethan McLeod falleció tras un partido de fútbol. (Fotos Freepik)

El mundo del fútbol está consternado tras conocerse la noticia del fallecimiento de un conocido jugador a sus 21 años tras verse envuelto en accidente de tránsito.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el reconocido futbolista que falleció en trágico accidente de tránsito?

El futbolista que falleció fue Ethan McLeod, quien era delantero del Macclesfield FC, y regresaba a su hogar luego de un partido oficial con su club.

Al parecer, según reportaron las primeras versiones, el jugador disputó un encuentro d ela National League North en Bedford Town y tras el encuentro de regresó a su casa sufrió un fuerte choque contra un muro en la autopista M1, a la altura de Northampton.

Los encargados de confirmar el fallecimiento del reconocido jugador fue su equipo, quienes a través de un estremecedor comunicado anunciaron lo sucedido y expresaron su dolor por la pérdida del jugador.

“Con el corazón más pesado y una abrumadora sensación de irrealidad, Macclesfield FC puede confirmar el fallecimiento del delantero Ethan McLeod, de 21 años”

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia
Falleció el jugador Ethan McLeod en accidente. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

Exequipo de Ethan McLeod, reveló detalles de su fallecimiento

El Wolves de la Premier League se pronunció en las últimas horas para enviar su más sentido pésame tras lo sucedido con el jugador que estuvo en sus filas por más de una década hasta el 2024.

Estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Ethan McLeod a la edad de 21 años. Ethan se unió Wolves a los siete años y luego firmó términos profesionales en el club, antes de irse en septiembre de 2024.

El club inglés expresó su dolor y consternación por lo sucedido, asegurando que estaban con sus pensamientos y oraciones apoyando a la familia del jugador.

Enviamos nuestros pensamientos y amor a la familia de Ethan, a sus amigos y a todos en Macclesfield. El hermano menor de Ethan, Conor, está actualmente en nuestro equipo sub-21 y todo el club le brindará atención y apoyo a él y a su familia.

Asimismo, aseguraron que le brindarán todo el apoyo al hermano menor de Ethan, quien actualmente hace parte de su institución en el equipo sub-21.

Además, anunciaron un minuto de silencio en el partido del primer equipo del sábado contra Brentford, para recordar y honrar a Ethan.

Artículos relacionados

¿En qué equipos había jugado Ethan McLeod?

Ethan McLeod había estado en el Wolves de la liga inglesa hasta septiembre de 2024 y de ahí pasó a hacer parte del Rushall Olympic y Stourbridge, antes de unirse a Macclesfield en el último verano.

Con su último equipo había participado en siete oportunidades en esta temporada, en donde marcó tres goles y en donde estuvo hasta el último partido el pasado 16 de diciembre, allí no sumó minutos de juego.

Respetamos la privacidad de su familia en este momento, pero los apoyaremos en todo lo posible de ahora en adelante. Estaremos ahí para ellos y para Conor, porque son una parte fundamental de nuestro club.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Murió Gil Gerard Viral

Murió el actor Gil Gerard a sus 82 años tras extraño cáncer

La esposa del actor fue la encargada de revelar la lamentable noticia de su deceso.

Viral: usuarios de TransMilenio rezaron la novena en uno de sus articulados Viral

Video viral: así usuarios de TransMilenio rezaron la Novena de Aguinaldos en un articulado

Usuarios de TransMilenio protagonizaron un momento inesperado al rezar la Novena dentro de un articulado, desatando reacciones en redes.

Día 9 de la Novena de Aguinaldos Navidad

Noveno día de la Novena de Aguinaldos - 24 de diciembre: encuentra las oraciones para el último día de novena

Reza el Día 9 de la Novena de Aguinaldos este 24 de diciembre. Un día de oración y entrega para abrir el corazón al misterio de la Navidad.

Lo más superlike

Yeferson Cossio y Cintia Cossio molestos Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló la decisión que tomó su mamá tras accidente de tránsito: "Irresponsable"

Yeferson Cossio mostró su indignación tras acto que hizo su mamá luego de haber sufrido un accidente a menos de una semana.

Situaciones que dan asco, según Valentina Taguado y Johana Velandia Valentina Taguado

Valentina Taguado se sincera sobre lo que le provoca asco y genera reacciones: “cremoso”

Shakira emociona al celebrar el título del Junior. Shakira

Así celebró Shakira el campeonato obtenido por su equipo favorito, el Junior de Barranquilla

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto Talento internacional

Martha Higareda revela el momento crítico que vivió tras dar a luz: “Estuve entre la vida y la muerte”

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos