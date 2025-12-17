¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido futbolista a los 21 años en trágico accidente automovilístico

El mundo del fútbol está consternado tras conocerse la noticia del fallecimiento de un conocido jugador a sus 21 años tras verse envuelto en accidente de tránsito.

¿Cuál fue el reconocido futbolista que falleció en trágico accidente de tránsito?

El futbolista que falleció fue Ethan McLeod, quien era delantero del Macclesfield FC, y regresaba a su hogar luego de un partido oficial con su club.

Al parecer, según reportaron las primeras versiones, el jugador disputó un encuentro d ela National League North en Bedford Town y tras el encuentro de regresó a su casa sufrió un fuerte choque contra un muro en la autopista M1, a la altura de Northampton.

Los encargados de confirmar el fallecimiento del reconocido jugador fue su equipo, quienes a través de un estremecedor comunicado anunciaron lo sucedido y expresaron su dolor por la pérdida del jugador.

“Con el corazón más pesado y una abrumadora sensación de irrealidad, Macclesfield FC puede confirmar el fallecimiento del delantero Ethan McLeod, de 21 años”

Falleció el jugador Ethan McLeod en accidente. (Foto: Freepik)

Exequipo de Ethan McLeod, reveló detalles de su fallecimiento

El Wolves de la Premier League se pronunció en las últimas horas para enviar su más sentido pésame tras lo sucedido con el jugador que estuvo en sus filas por más de una década hasta el 2024.

Estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Ethan McLeod a la edad de 21 años. Ethan se unió Wolves a los siete años y luego firmó términos profesionales en el club, antes de irse en septiembre de 2024.

El club inglés expresó su dolor y consternación por lo sucedido, asegurando que estaban con sus pensamientos y oraciones apoyando a la familia del jugador.

Enviamos nuestros pensamientos y amor a la familia de Ethan, a sus amigos y a todos en Macclesfield. El hermano menor de Ethan, Conor, está actualmente en nuestro equipo sub-21 y todo el club le brindará atención y apoyo a él y a su familia.

Asimismo, aseguraron que le brindarán todo el apoyo al hermano menor de Ethan, quien actualmente hace parte de su institución en el equipo sub-21.

Además, anunciaron un minuto de silencio en el partido del primer equipo del sábado contra Brentford, para recordar y honrar a Ethan.

¿En qué equipos había jugado Ethan McLeod?

Ethan McLeod había estado en el Wolves de la liga inglesa hasta septiembre de 2024 y de ahí pasó a hacer parte del Rushall Olympic y Stourbridge, antes de unirse a Macclesfield en el último verano.

Con su último equipo había participado en siete oportunidades en esta temporada, en donde marcó tres goles y en donde estuvo hasta el último partido el pasado 16 de diciembre, allí no sumó minutos de juego.