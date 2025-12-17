Nataly Umaña sorprendió al realizarse procedimiento estético en el rostro, ¿qué se hizo?

Nataly Umaña, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras revelar que recientemente se sometió a un procedimiento estético en su rostro.

¿Qué procedimiento estético se realizó Nataly Umaña en el rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz colombiana ha logrado construir una comunidad de miles de seguidores, reapareció para mostrarse desde un centro estético en el que se llevó a cabo un procedimiento para mejorar la apariencia de su piel.

"¿Quieres eliminar las manchas? Esto se llama picolaser. Es un tratamiento láser avanzado y no invasivo que usa pulsos ultracortos (picosegundos) para fragmentar selectivamente el pigmento (melanina) de manchas oscuras, melasma, pecas y daño solar", escribió la mujer por medio de sus historias.

¿Qué se hizo Nataly Umaña en el rostro? Esto reveló la actriz

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, esta intervención que fue realizada por una especialista en el cuidado facial, tiene como objetivo lograr una piel mucho más uniforme, luminosa y revitalizada.

En el video, se puede apreciar con lujo de detalle a Umaña recostada sobre una camilla mientras la persona desplaza un dispositivo por toda la cara. Además, se le observa con una especie de gafas que impiden cualquier obstrucción en sus ojos, un gorro y lo que parece ser una mascarilla de color gris en toda la piel.

Nataly Umaña se realizó procedimiento en el rostro. Foto | Canal RCN.

¿Cómo quedó Nataly Umaña tras realizarse procedimiento en su rostro?

Luego de presumir lo que fue realizarse este tratamiento en su cara, horas después la actriz nuevamente publicó una historia en la que luce una piel completamente radiante y con un brillo que resalta.

A propósito de la nueva aparición de la mujer, cabe señalar que, hace pocos días, también capturó la atención, pero no precisamente por cuenta de su apariencia física, sino por un tema que causó revuelo y fue su separación con el también actor Alejandro Estrada.

Nataly Umaña se hizo tratamiento en su rostro. Foto | Canal RCN.

Frente a esto, Nataly reveló durante una entrevista que, actualmente su relación con él es cordial, pues aseguró que pese a lo sucedido, lo considera un ser humano con todas sus virtudes y errores.

"Creo que lo lindo del ser humano es que podamos evolucionar y eso fue lo que me pasó a mí en La casa de los famosos y me atreví por fin a tomar la decisión de sanar", señaló.

Hoy en día, la exesposa de Estrada, se mantiene enfocada en sus proyectos personales, recientemente, estuvo en un musical junto a otras actrices reconocidas.