Ángela Aguilar habría reaccionado a supuesta infidelidad de Nodal: "no vas a separar este amor"

Ángela Aguilar se habría pronunciado sobre la supuesta infidelidad de Christian Nodal con violinista.

Gisseth Beltrán García
Angela Aguilar y Nodal
Ángela Aguilar se habría pronunciado sobre polémica con Nodal/AFP: Dimitrios Kambouris

Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal han protagonizado una nueva polémica en redes sociales luego de que se hiciera viral un video donde los artistas se besan en medio de un concierto y una violinista hace un particular gesto.

¿Por qué acusen a Christian Nodal de infiel?

Lugo de que la grabación se volviera viral en redes sociales muchos internautas comenzaron en especular sobre un supuesto romance entre la artista y la violinista.

Nodal acusado de ser infiel

Para muchos la reacción de la músico fue bastante evidente ante las demostraciones de cariño de los cantantes.

¿Ángela Aguilar reaccionó sobre la supuesta infidelidad de Christian Nodal?

En varios medios internacionales han asegurado que la artista habría compartido una historia en su cuenta de Instagram pronunciándose al respecto y luego la habría eliminado.

Angela aguilar sobre supuesta infidelidad

"El amor es muy complicado pero a la vez hermoso, jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos constó sostenerlo. Jamás dejaré que se metan en este amor sincero, yo soy como mi abuela, enamorada del amor", se lee en el mensaje.

Asimismo, la artista se habría dirigido a una mujer en cuestión detallando que ella seguirá luchando por su amor con Nodal.

"A ti malintencionada solo te digo que no vas a separar todo este amor que nos tenemos por más que subas cosas con malas intenciones. Nuestro amor es más fuerte que cualquier mujer para el momento", agregaría.

¿El mensaje de Ángela Aguilar sobre supuesta infidelidad de Nodal es real?

Tras la revelación, algunos periodistas han dudado de su autenticidad, igual que varios internautas en redes sociales comentando que ella nunca publicó dicho mensaje y que la imagen sería realizada con ayuda de la inteligencia artificial, argumentando que esas palabras no suelen ser como ella se expresa.

Por el momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no se han pronunciado al respecto y siguen entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido y su música.

Además, de estar cautivando a sus millones de fieles admiradores con sus presentaciones alrededor del mundo, con las que tanto suelen elogiarlos en redes sociales.

