Westcol se disfrazó y recorrió los alumbrados de Medellín junto a Luisa Castro

Westcol volvió a ser tendencia por una anécdota que mezcla humor, sorpresa y una reflexión sobre la fama y los cambios que atraviesa en su vida.

El streamer paisa contó en uno de sus espacios en vivo que decidió salir a recorrer los tradicionales alumbrados de Medellín junto a Luisa Castro, pero lo hizo tomando todas las precauciones posibles para pasar desapercibido.

Con gorra, capucha y el rostro completamente cubierto, dejando visibles únicamente sus ojos, Westcol creyó que podría caminar tranquilo entre la multitud, sin embargo, a los pocos minutos se dio cuenta de que su plan no funcionó del todo.

¿Por qué Westcol quedó impactado al salir completamente cubierto?

Durante el relato, el creador de contenido explicó que pensó haber sido lo suficientemente precavido, pero sus propios seguidores le hicieron ver el motivo por el cual fue reconocido.

Según comentaron en el stream, no necesitaban verle el rostro para saber que se trataba de él, pues su estatura y una particular forma de caminar lo delataron de inmediato.

Incluso bromearon diciendo que lo identificaban por una “jorobita” que él mismo reconoce tener al andar, y lejos de molestarse, Westcol tomó el momento con humor y asombro.

Para él fue una confirmación de lo grande que se ha vuelto su exposición pública y de cómo, incluso sin mostrarse, su figura resulta reconocible.

¿Cómo vivió Westcol los alumbrados de Medellín?

A pesar de la sorpresa, el streamer aseguró que disfrutó plenamente la experiencia, pues los alumbrados navideños de Medellín, reconocidos como unos de los más impresionantes del país, lograron cautivarlo.

WestCol y Luisa Castro siguen dando de qué hablar sobre su romance. Foto | Freepik.

Para Westcol, esta salida fue especial no solo por el lugar, sino por la compañía, estar allí, compartiendo un plan sencillo, le permitió valorar ese tipo de momentos que antes quizá pasaban desapercibidos entre rutinas más agitadas y salidas nocturnas constantes.

¿Qué cambió en la forma en la que Westcol quiere compartir su tiempo?

Westcol fue claro al decir que ya no se siente tan atraído por los planes de fiesta o salidas frecuentes y aseguró que atraviesa una etapa distinta, en la que prefiere espacios tranquilos y experiencias más significativas.

WestCol y Luisa Castro se mostraron juntos en redes sociales. (Foto Freepik)

Gran parte de ese cambio tiene que ver con su relación con Luisa Castro, a quien se refirió con cariño como “mi niña”, pues por ahora, su prioridad es compartir esta nueva etapa de su vida en pareja, disfrutar de planes sencillos y crear recuerdos lejos del ruido.

La anécdota de los alumbrados dejó en evidencia no solo el alcance de su popularidad, sino también la transformación que vive Westcol.