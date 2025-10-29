Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

Un reconocido presentador de televisión y periodista conmovió a sus seguidores al revelar en una entrevista que, a sus 54 años, decidió superar sus miedos y salir del clóset.

¿Quién es el famoso presentador de televisión que salió del clóset a sus 54 años?

A través de una entrevista con la comunicadora Mandy Fridmann, el presentador de televisión y conductor del programa 'Despierta América', Raúl González, decidió abrir su corazón y hablar por primera vez de su orientación.

Raúl, quien es reconocido por su labor en el mundo del periodismo, relató con la voz entrecortada que hablar de su orientación de identidad fue un proceso difícil, debido a que durante años se sintió dentro de una vida que no le pertenecía.

Esto no es algo que se escoge porque les aseguro que no lo hubiera escogido de lo doloroso que es", comentó.

¿Por qué el presentador de televisión Raúl González mantuvo en reserva durante años su orientación?

El también actor y escritor explicó que uno de los motivos por los que mantuvo en reserva su verdad fue la relación con su padre, quien, al enterarse de su identidad, le pidió que no la revelara públicamente mientras él siguiera con vida.

Según relató, por el amor y respeto que sentía hacia él, decidió mantener la promesa que le hizo, comprendiendo que él sentía vergüenza.

El presentador Raúl González manifestó que guardó silencio durante años por respeto a su padre. (Foto: Freepik)

Sin embargo, confesó que esa promesa se convirtió en una carga emocional que lo acompañó durante gran parte de su vida, motivo por el cual inició terapia a los 17 años para comprender lo que le ocurría.

Asimismo, el comunicador reveló que no se arrepiente de haber guardado silencio durante varios años, pues afirmó que fue el momento adecuado para hablar con libertad y cerrar un ciclo que lo acompañó desde su juventud.

¿Quién es Raúl González?

Raúl González es un periodista, actor y presentador venezolano que ha construido una destacada carrera en la televisión hispana.

Con más de tres décadas en los medios, se ha ganado el cariño del público por su carisma y cercanía. Su talento lo llevó a convertirse en una de las figuras más reconocidas del programa 'Despierta América', donde durante años ha acompañado a los televidentes con información, humor y entrevistas.

Además de su trabajo en Univisión, Raúl ha participado en proyectos teatrales y de entretenimiento, demostrando su versatilidad frente a las cámaras y sobre el escenario, consolidándolo como uno de los comunicadores venezolanos más queridos en Estados Unidos.