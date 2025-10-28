Presentadora dominicana saca a la luz chats donde Caramelo le coqueteó tras su ruptura con Manelyk

Un nuevo escándalo sacude las redes: una modelo dominicana reveló en Instagram supuestos chats que mostrarían que Caramelo le escribía después de terminar con Manelyk.

¿Quién es la presentadora que reveló los chats donde Caramelo le coqueteaba tras su ruptura con Manelyk?

Se trata de la modelo y presentadora dominicana Marielys González, quien, a través de su cuenta de Instagram -donde supera los 21 mil seguidores-, reveló unos supuestos chats que mostrarían cómo Caramelo, ganador de La casa de los famosos All Stars, le habría coqueteado pocos días después de terminar su relación con Manelyk.

A través de sus historias de Instagram, la modelo publicó varias conversaciones donde Caramelo le habría escrito, refiriéndose tal vez a una noche en la que pasaron juntos.

La presentadora aseguró que Caramelo la conquistó tras haber terminado con Manelyk. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, relató que el influencer la habría conquistado poco después de terminar su relación con Manelyk, pero al recibir una nueva oportunidad con la mexicana, decidió bloquearla y cortar toda comunicación.

Creyó que podía salirse con la suya bloqueándome para luego andar detrás de Manelyk. Pero bebé, conmigo no", expresó.

¿Qué mensaje le envió la presentadora a Manelyk después de publicar los chats donde Caramelo le coquetea?

En esas mismas historias, Marielys le envió un mensaje a la influencer mexicana, aconsejándole que dejara esa relación que no le hacía bien.

Esto, luego de que Caramelo y Manelyk, pese a haber confirmado su separación, fueran vistos nuevamente juntos tras la gala de los Premios Billboard, lo que desató rumores entre sus seguidores sobre una posible reconciliación.

Además, la mujer sorprendió al mencionar que Caramelo se refería a Manelyk como una mujer de poca reputación y que por ello esa relación no tenía futuro.

La presentadora le envió un mensaje a Manelyk después de hacer públicos los chats con Caramelo. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Caramelo a las publicaciones de la presentadora?

Carlos Antonio Cruz, más conocido como Caramelo, se pronunció a través de sus redes sociales pidiendo a sus seguidores que no prestaran atención a ese tipo de rumores.

Aunque evitó dar más detalles sobre lo sucedido, dejó claro que prefiere mantenerse al margen de las polémicas y enfocarse en sus próximos proyectos personales y profesionales.