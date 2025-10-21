Manelyk González acusó a Yina Calderón de “robo”: esto dijo la influencer mexicana

Manelyk González, quien viajó desde México para estar presente en el Stream Fighters 4, reapareció por medio de sus redes sociales con una fuerte acusación en contra de Yina Calderón que encendió la polémica: la acusó de “robar”.

En un video que recientemente se volvió viral en redes sociales, Manelyk González habló con su comunidad sobre lo que presenció durante el Stream Fighters 4, evento en el que Yina Calderón se enfrentó a Andrea Valdiri.

Manelyk González opinó sobre la renuncia de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Recordemos que la polémica influenciadora apenas duró unos segundos en el ring: tras recibir varios golp3s de su contrincante, decidió retirarse argumentando ante su equipo que estaba segura de que la noquearían y que no pensaba darle “ese gusto”.

Su decisión provocó todo tipo de reacciones entre los asistentes y los usuarios que seguían la transmisión en vivo, generando una ola de críticas en su contra. Sin embargo, Calderón pareció no preocuparse demasiado, pues horas después reapareció en redes sociales con un tono irónico, burlándose de lo “exhausta” que había quedado tras su fugaz enfrentamiento.

¿Por qué Manelyk González aseguró que Yina Calderón “robó” tras el Stream Fighters 4?

A raíz de la actitud de Yina Calderón y de todo lo ocurrido durante el evento deportivo que generó gran expectativa entre los colombianos, Manelyk González decidió dar su opinión y acusar a la colombiana de haber “robado”, no solo a los organizadores, sino también a quienes pagaron una boleta para ver su enfrentamiento con Andrea Valdiri.

Esto dijo Manelyk González sobre el retiro de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

“Eso es robar, aquí y en China. Le estás robando a las personas, le estás robando al organizador que te pagó, porque no estás haciendo lo que tenías que hacer”, expresó la influencer mexicana.

Asimismo, criticó la entrada de Yina al evento, asegurando que no le había invertido lo suficiente como para compensar el hecho de que se retirara de forma repentina.