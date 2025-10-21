J Balvin revela por qué se alejó de Valentina Ferrer cuando ella quedó embarazada

José Osorio Balvin, conocido mundialmente como J Balvin, habló recientemente con el actor Diego Cadavid y reveló cómo vivió uno de los momentos más complejos de su vida, el embarazo y nacimiento de su hijo Río.

Lejos de mostrar la imagen del artista exitoso y pleno, J Balvin se mostró como un hombre en proceso de reconstrucción personal, que hoy reconoce los errores cometidos durante una de las etapas más importantes de su vida.

¿Cómo vivió J Balvin la noticia de ser padre?

Lejos de la felicidad que muchos imaginarían, el cantante confesó que el impacto de convertirse en papá lo sobrepasó emocionalmente, cuando Valentina Ferrer quedó embarazada, él se encontraba atravesando un difícil momento de salud mental, por lo que la ansiedad, la depresión y el consumo de alcohol afectaron su capacidad de conectarse con la realidad que vivía.

J Balvin relató que el miedo y la confusión fueron tan grandes que no logró acompañar a Valentina como ella merecía, se distanció emocionalmente, incapaz de procesar lo que significaba ser padre, por lo que el tiempo le ha permitido mirar atrás con empatía y seguir pidiendo perdón por esa ausencia.

“Caí en algo muy feo, alejarme de ella justo cuando más me necesitaba"

¿Qué papel jugó Valentina Ferrer en su proceso de cambio?

Según sus palabras, Valentina le enseñó a encontrar el equilibrio y a mirar la vida desde un lugar más tranquilo, mientras él luchaba por mantener su estabilidad emocional, ella asumió la maternidad con fortaleza y serenidad, cualidades que J Balvin dice admirar profundamente.

J Balvin confesó por qué se alejó de Valentina Ferrer cuando ella quedó embarazada. Foto AFP: ANGELA WEISS

“Valentina siempre ha sido una madre maravillosa”, afirmó y asegura que su hijo y su familia se convirtieron en su ancla, ayudándolo a reconocer la importancia del amor genuino y del autocuidado.

¿Qué lecciones deja a J Balvin su experiencia sobre la salud mental?

J Balvin también reflexionó sobre los estigmas que rodean las enfermedades mentales y contó que durante años buscó ayuda en los lugares equivocados y que, por miedo al juicio público, intentó ocultar su vulnerabilidad.

Entre la ansiedad y el miedo, J Balvin contó cómo la paternidad lo enfrentó con su lado más humano. FOTO: Arturo Holmes / AFP

Dejar sus medicamentos sin orientación profesional lo llevó a una nueva crisis, pero también a un aprendizaje profundo, detrás de la fama y el éxito, hay una persona que sigue aprendiendo a sanar, y su rol como padre le permite seguir avanzando.