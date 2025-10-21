Reconocido actor causa preocupación tras fotos filtradas en condición de calle: esto se sabe

En los últimos días, varios internautas han demostrado su preocupación mediante las redes sociales tras fotografías filtradas de reconocido actor que fue visto en condición de calle.

¿Cuáles son las fotos filtradas del reconocido actor que fue visto en condición de calle?

Él es Alejandro Landeros, el actor que fue visto en condición de calle. | Foto: Freepik

El nombre de Alejandro Landeros se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser visto en condición de calle en plena colonia de Condesa, Ciudad de México.

La noticia se volvió viral tras unas fotografías compartidas hace dos días en la cuenta oficial de X, anteriormente llamada Twitter, llamada ‘La roma Mex’, en la que comparten varios detalles del cuidado que tienen con la colonia mexicana.

En la publicación, la cuenta de la colonia mexicana en la que se encontraba el actor Alejandro Landeros expresó las siguientes palabras tras el difícil momento que está viviendo al estar en condición de calle:

“Ayuda, el vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus tres gatitos y su perrito, a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está en Mazatlán”, dice el comunicado oficial.

Por el momento, se refleja que Alejandro Landeros no ha atravesado por un buen momento a nivel personal en los últimos meses. Sin embargo, se evidencia que, a pesar de estar bajo situación de calle, tiene un cuidado especial con sus mascotas.

¿En qué producciones Alejandro Landeros adquirió gran reconocimiento?

Recordemos que Alejandro Landeros se destacó hace varios años por su gran habilidad en el campo artístico, en especial por el importante reconocimiento que adquirió en los setenta y ochenta al participar en la telenovela mexicana ‘Rosa Salvaje’.

Durante el lanzamiento de la telenovela, Alejandro Landeros le dio vida al personaje de ‘Rigoberto’, en el que se ganó el cariño por parte de todos sus seguidores al demostrar su talento artístico.

¿Por qué razón Alejandro Landeros causa preocupación pro parte de sus seguidores? | Foto: Freepik

Por el momento, varios internautas han generado múltiples comentarios en las redes sociales al ver la condición en la que se encuentra en la actualidad el actor mexicano. Así también, han recordado el gran legado que ha dejado en la televisión con su amplia trayectoria profesional.