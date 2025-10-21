Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Muere reconocida influencer tras dar a luz: esto se sabe de su caso

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida influencer luego de dar a luz.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Muere reconocida influencer tras dar a luz: esto se sabe de su caso
¿Quién era la reconocida influencer que falleció luego de dar a luz? | Foto: Freepik

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida creadora de contenido digital, quien presentó una complicación de salud kuego de dar a luz.

Artículos relacionados

¿Quién era la reconocida de contenido que falleció al dar a luz?

El nombre de Stacey Hatfield se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras confirmarse la noticia de su muerte, según lo reveló su esposo Nathan Warnecke mediante la cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 23 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Con gran pesar comparto con ustedes el inesperado fallecimiento de mi hermosa esposa, alma gemela y mejor amiga, Stacey Warnecke (Hatfield)”, añadió el esposo de Stacey.

Muere reconocida influencer tras dar a luz: esto se sabe de su caso
¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento de reconocida influencer? | Foto: Freepik

La noticia ha dejado un profundo vacío por parte de todos los seguidores de Stacey, quien compartía varios acontecimientos de su vida personal y sobre todas las etapas que vivió a lo largo de su embarazo.

Artículos relacionados

¿Por qué razón la influenciadora falleció tras dar a luz?

Artículos relacionados

Es clave mencionar que, durante el embarazo de Stacey, siempre demostró tener buenas condiciones de salud. Sin embargo, según lo reveló su esposo, presentó varias complicaciones luego de dar a luz a su primogénito llamado: Axel.

Tal como lo reveló que esposo de Stacey en el comunicado oficial de prensa en Instagram, reveló las razones por las cuales su esposa tuvo que ser remitida a un centro médico luego de dar a luz en su hogar:

“Stace falleció el 29 de septiembre de 2025 después de dar a luz con éxito a nuestro primogénito, Axel, en casa. Trágicamente, poco después, surgió una complicación imprevista y extremadamente rara y falleció después de ser trasladada al hospital. El personal del hospital fue increíble e hizo todo lo posible para ayudar, pero en última instancia no se podía hacer nada a pesar de sus mejores esfuerzos”, agregó Nathan Warnecke.

Muere reconocida influencer tras dar a luz: esto se sabe de su caso
¿Cuál fue la casua de la muerte de la reconocida influencer? | Foto: Freepik

En las fotografías se evidencia que Nathan resaltó la gran admiración que sintió por parte de su esposa, a quien conoció hace más de nueve años. También, resaltó que era una persona con un estilo de vida saludable, amante por la naturaleza y tenía gran afinidad en el mundo de la lectura.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn? Talento nacional

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn?

Video de influencer se hace viral tras entrevista a mujer que tiene muñecos falsos como hijos, más considerados como bebés reborn.

Falleció la cantante Paulina Tamayo Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocida artista de un paro cardiorrespiratorio

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de le famosa artista a sus 60 años y su hijo estremece con mensaje de despedida.

Murió cantante Joan Sebastián Alarcón Rozo Talento nacional

Murió cantante tras luchar contra un fuerte cáncer, esto se sabe

El artista Joan Sebastián Alarcón Rozo batalló contra un cáncer tras sufrir una trombosis en el 2023.

Lo más superlike

Ideas de maquillaje para Halloween Halloween

Ideas de maquillaje para Halloween; aquí algunos tutoriales

Te dejamos algunas opciones de maquillaje para disfrazarte en este Halloween y no pasar desapercibido.

Valentina Ferrer dejó sin palabras a sus fans tras publicar una foto que resaltó su figura y desató miles de reacciones. J Balvin

Esposa de J Balvin reveló foto inédita del día que nació su hijo Río, ¿cómo lucía?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?

Salen a la luz fotos de Karol G en su adolescencia Karol G

Revelan cuenta de TikTok con fotos inéditas de Karol G en su adolescencia: aparece su primer amor

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón tomó decisión con inesperado final en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué ocurrió?