Muere reconocida influencer tras dar a luz: esto se sabe de su caso

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida creadora de contenido digital, quien presentó una complicación de salud kuego de dar a luz.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

¿Quién era la reconocida de contenido que falleció al dar a luz?

El nombre de Stacey Hatfield se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras confirmarse la noticia de su muerte, según lo reveló su esposo Nathan Warnecke mediante la cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 23 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Con gran pesar comparto con ustedes el inesperado fallecimiento de mi hermosa esposa, alma gemela y mejor amiga, Stacey Warnecke (Hatfield)”, añadió el esposo de Stacey.

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento de reconocida influencer? | Foto: Freepik

La noticia ha dejado un profundo vacío por parte de todos los seguidores de Stacey, quien compartía varios acontecimientos de su vida personal y sobre todas las etapas que vivió a lo largo de su embarazo.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

¿Por qué razón la influenciadora falleció tras dar a luz?

Artículos relacionados Diana Ángel Diana Ángel rompió el silencio sobre la precaria situación de los actores en Colombia

Es clave mencionar que, durante el embarazo de Stacey, siempre demostró tener buenas condiciones de salud. Sin embargo, según lo reveló su esposo, presentó varias complicaciones luego de dar a luz a su primogénito llamado: Axel.

Tal como lo reveló que esposo de Stacey en el comunicado oficial de prensa en Instagram, reveló las razones por las cuales su esposa tuvo que ser remitida a un centro médico luego de dar a luz en su hogar:

“Stace falleció el 29 de septiembre de 2025 después de dar a luz con éxito a nuestro primogénito, Axel, en casa. Trágicamente, poco después, surgió una complicación imprevista y extremadamente rara y falleció después de ser trasladada al hospital. El personal del hospital fue increíble e hizo todo lo posible para ayudar, pero en última instancia no se podía hacer nada a pesar de sus mejores esfuerzos”, agregó Nathan Warnecke.

¿Cuál fue la casua de la muerte de la reconocida influencer? | Foto: Freepik

En las fotografías se evidencia que Nathan resaltó la gran admiración que sintió por parte de su esposa, a quien conoció hace más de nueve años. También, resaltó que era una persona con un estilo de vida saludable, amante por la naturaleza y tenía gran afinidad en el mundo de la lectura.