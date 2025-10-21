Diana Ángel rompió el silencio sobre la precaria situación de los actores en Colombia

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida actriz rompió el silencio haciendo una denuncia sobre la precaria situación del gremio artístico en Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué dijo Diana Ángel sobre la precaria situación de los actores en Colombia? | Foto: Canal RC

Diana Ángel se ha posicionado como una de las actrices colombianas más destacadas del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico. Además, adquirió un importante reconocimiento al ser parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, Diana ha acaparado la atención mediática en las últimas horas al hacer una sorprendente confesión acerca de algunas adversidades que viven el gremio actoral en el país.

¿Por qué razón Diana Ángel hizo una demanda sobre el gremio actoral?

Es clave mencionar que Diana Ángel suele compartir varios acontecimientos de su vida en sus redes sociales al demostrar que el arte es fundamental en su vida y, también, da su opinión de manera pública frente a diferentes situaciones.

Esta fue la confesión que hizo Diana Ángel sobre las adversidades que vive el gremio de artistas en Colombia. | Foto: Canal RCN

En este caso, Diana compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 650 mil seguidores, una reflexión en modo “denuncia” en el que habló de algunas complicaciones que viven los actores por la demora de los pagos que suelen recibir.

“Resulta que a nosotros los artistas nos hacen firmar contratos con un montón de cláusulas de incumplimiento, si yo no llego a mi función debo pagar unas cifras de multa. Así que muchas veces nosotros hacemos nuestras funciones y firmamos estos contratos de pago que dicen que pagan tal día, pero se pasan”, añadió Diana.

Así también, Diana compartió una emotiva reflexión acerca del prolongado periodo de tiempo que deben esperar muchos actores con respecto a los pagos recibidos cuando se termina un contrato:

“Yo no trato de hacer la función, yo la hago. Yo no trato de actuar, yo actúo. Entonces, es muy triste que uno tenga que “rogar” para que les paguen. Ustedes a veces piensan que ganamos millones, pero también, esperamos que nos paguen”, agregó la actriz.

¿Qué reflexión hizo Diana Ángel acerca de la reciente reflexión que compartió en redes?

Es clave mencionar que la actriz compartió su postura frente a algunas complicaciones que atraviesa el gremio artístico en varias ocasiones por la demora de los pagos que tienen por parte de algunas productoras cuando ya acaban grabaciones:

¿Qué reflexión hizo Diana Ángel sobre el gremio artístico? | Foto: Canal RCN

“Esto se vuelve muy indigno porque les ha pasado a muchas personas del arte y me parece que uno debería tener esa fortaleza y decir: no puedo aceptar que estas cosas sucedan. Imagínense ustedes el teatro lleno, con los asistentes presentes, pero es que a nosotros nos pagan cuando ellos quieran. También, pasa que uno omite muchas cosas y es absurdo que no le paguen al artista”, señaló.

Por su parte, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento como: Nina Caicedo, Lorena Meritano y varios internautas compartieron su opinión acerca de la sinceridad de Diana al demostrar algunas complicaciones que atraviesan varios artistas a lo largo de su carrera profesional.

