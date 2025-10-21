Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Revelan cuenta de TikTok con fotos inéditas de Karol G en su adolescencia: aparece su primer amor

Las fotos de Karol G en su adolescencia conquistan TikTok: filtran imágenes inéditas con su primer amor, familia y amigos de colegio.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Salen a la luz fotos de Karol G en su adolescencia
Las fotos inéditas de Karol G en su adolescencia se han tomado TikTok. (Foto Izquierda: Giorgio Viera /AFP | Foto Derecha: Freepik)

El pasado de la cantante Karol G sale a la luz: una cuenta en TikTok publica fotos inéditas de su adolescencia junto a su primer amor, amigos y familia.

Artículos relacionados

¿Cuál es la cuenta de TikTok que publica fotos inéditas del pasado de Karol G?

La vida pasada de la cantante antioqueña Karol G antes de la fama se ha tomado la red social TikTok, luego de que una usuaria bajo el dominio de @abigail.20san ha comenzado a subir fotos de 'La Bichota' en esta etapa maravillosa de su vida.

Con más de tres mil seguidores, la cuenta ha publicado varias fotografías de la intérprete de “Se puso linda” compartiendo con sus amigos del colegio en una discoteca, realizando actividades típicas de su edad y disfrutando de paseos familiares junto a sus padres, hermanas y su primer amor.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fans de Karol G a las fotos inéditas de su pasado?

Las imágenes, que ya acumulan miles de 'me gusta' y comentarios, han conmovido a los fans de Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la cantante.

Pues en ellas, la artista aparece como una joven común y espontánea, muy lejos de imaginar el éxito que alcanzaría años después.

Salen a la luz fotos de Karol G en su adolescencia
Las fotos de Karol G en su adolescencia se han tomado TikTok. (Foto: Nelson Almeida / AFP)

De igual forma, varios seguidores se preguntaron cómo este usuario obtuvo tantas fotos de la cantante, lo que desató rumores de que podría tratarse de una amiga cercana o incluso de un familiar de Karol G.

No sé, pero me dieron ganas de llorar, de ver como ha crecido", "Pero qué, se le robaron los álbumes de Karol", "Siempre humilde. Dios la bendiga siempre", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Asimismo, la misteriosa usuaria ha prometido que seguirá subiendo fotos de la cantante en esta cuenta que se ha viralizado.

Artículos relacionados

¿Qué respuesta ha dado Karol G a las fotos inéditas que circulan en TikTok de su pasado?

Por ahora, la artista paisa no se ha manifestado, pero varios internautas ya la han etiquetado para que pueda recordar todos aquellos momentos que vivió antes de su fama.

Cabe destacar que Karol G se encuentra en su mejor momento, pues ha participado en el evento de Victoria's Secret Fashion Show 2025 y ahora ha sido la portada de la revista Vogue México, donde ha lucido con una estética retro y elegante.

Salen a la luz fotos de Karol G en su adolescencia
Las fotos inéditas de Karol G en su adolescencia se han viralizado en TikTok. (Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Karol G en portada de la revista Vogue Karol G

Karol G y el detrás de cámaras de cautivadora sesión de fotos para reconocida revista

La cantante Karol G es la protagonista de la nueva portada en prestigiosa revista de Latinoamérica.

Jhay P llega al Megaland 2025: ¿quién es el artista que lo apoyó para que saltara a la fama? Talento nacional

Jhay P llega al Megaland 2025: ¿quién es el artista que lo apoyó para que saltara a la fama?

Este es el reconocido artista que ayudó a Jhay P a saltar a la fama. Además, se presentará en el Megaland 2025.

Altafulla se presentará en el Megaland 2025: ¿cuál fue la carrera que estudió antes de ser famoso? Altafulla

Altafulla se presentará en el Megaland 2025: ¿cuál fue la carrera que estudió antes de ser famoso?

Esta fue la carrera que estudió Altafulla antes de ser famoso tras su próxima presentación en el Megaland 2025.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano es relacionada con un empresario. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estaría saliendo con reconocido empresario: ¿quién es?

Aida Victoria Merlano está despertando sospechas de que estaría saliendo con un empresario. Estas serían las supuestas pruebas.

Falleció la cantante Paulina Tamayo Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocida artista de un paro cardiorrespiratorio

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón tomó decisión con inesperado final en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué ocurrió?

Belinda se presenta en el escenario en los Premios Billboard de la Música Latina 2015 presentados por State Farm. Belinda

Belinda preocupa a sus fans tras revelar que fue hospitalizada en los últimos días

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?