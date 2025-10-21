Revelan cuenta de TikTok con fotos inéditas de Karol G en su adolescencia: aparece su primer amor

El pasado de la cantante Karol G sale a la luz: una cuenta en TikTok publica fotos inéditas de su adolescencia junto a su primer amor, amigos y familia.

¿Cuál es la cuenta de TikTok que publica fotos inéditas del pasado de Karol G?

La vida pasada de la cantante antioqueña Karol G antes de la fama se ha tomado la red social TikTok, luego de que una usuaria bajo el dominio de @abigail.20san ha comenzado a subir fotos de 'La Bichota' en esta etapa maravillosa de su vida.

Con más de tres mil seguidores, la cuenta ha publicado varias fotografías de la intérprete de “Se puso linda” compartiendo con sus amigos del colegio en una discoteca, realizando actividades típicas de su edad y disfrutando de paseos familiares junto a sus padres, hermanas y su primer amor.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karol G a las fotos inéditas de su pasado?

Las imágenes, que ya acumulan miles de 'me gusta' y comentarios, han conmovido a los fans de Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la cantante.

Pues en ellas, la artista aparece como una joven común y espontánea, muy lejos de imaginar el éxito que alcanzaría años después.

Las fotos de Karol G en su adolescencia se han tomado TikTok. (Foto: Nelson Almeida / AFP)

De igual forma, varios seguidores se preguntaron cómo este usuario obtuvo tantas fotos de la cantante, lo que desató rumores de que podría tratarse de una amiga cercana o incluso de un familiar de Karol G.

No sé, pero me dieron ganas de llorar, de ver como ha crecido", "Pero qué, se le robaron los álbumes de Karol", "Siempre humilde. Dios la bendiga siempre", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Asimismo, la misteriosa usuaria ha prometido que seguirá subiendo fotos de la cantante en esta cuenta que se ha viralizado.

¿Qué respuesta ha dado Karol G a las fotos inéditas que circulan en TikTok de su pasado?

Por ahora, la artista paisa no se ha manifestado, pero varios internautas ya la han etiquetado para que pueda recordar todos aquellos momentos que vivió antes de su fama.

Cabe destacar que Karol G se encuentra en su mejor momento, pues ha participado en el evento de Victoria's Secret Fashion Show 2025 y ahora ha sido la portada de la revista Vogue México, donde ha lucido con una estética retro y elegante.