Karol G y el detrás de cámaras de cautivadora sesión de fotos para reconocida revista

La cantante Karol Gha sorprendido una vez más a sus millones de fanáticos tras ser la protagonista de la nueva portada de al revista Vogue de Latinoamérica.

¿Karol G es la nueva portada de reconocida revista?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, compartió un carrusel con las fotografías que se realizó, llevándose todos los elogios de sus fanáticos.

"Para este cover fui ella… una versión de mi que vive en otro tiempo", agregó en la descripción de la publicación.

¿Cómo fue el detrás de cámaras de Karol G para las fotos de Vogue?

La cuenta oficial de la revista compartió en sus redes sociales imágenes detrás de cámaras de lo que fue la sesión de fotos, donde el fotógrafo señaló lo bien que sintió retratando a la Bichota, quien confesó que las mujeres son su inspiración más grande en la vida.

Asimismo, señaló cómo le gustaría que la recordaran siempre tras la gran conexión que ha logrado tener con sus fanáticos.

"La música es definitivamente lo que le da vida a mi vida. Estar en el estudio y estar en el escenario son como mis dos cosas favoritas en el planeta (...) Yo quiero que la gente me recuerde el día de mañana así: ella era la que me hacía sentir que encajaba en este mundo", dijo.

Por ahora, la artista sigue cautivando a sus fanáticos con sus logros internacionales, además de seguir preparando todo para su gira "Tropicoqueta", la cual sus fanáticos están ansiosos que confirme sus fechas.

Por su parte, Marco Antonio Solís, con quien la Bichota cantó en el Vaticano hace algunas semanas, se presentará por primera vez en Villavicencio el próximo sábado 1 de noviembre en el Coliseo Las Malocas, como parte de su gira internacional “Más Cerca de Ti World Tour 2025”.

Con más de 60 millones de discos vendidos y éxitos como “Tu cárcel” y “Si no te hubieras ido”, el ícono de la música romántica en español promete un show inolvidable con invitados especiales como Rafa Pérez, Kevin Gómez y Angie Cardona.

En paralelo, el cantante Mike Bahía se presentará en vivo durante el Hankook Mexico City E-Prix 2026, el próximo 10 de enero, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte de las celebraciones por la carrera número 150 de la Fórmula E.

El artista colombiano, que está nominado al Latin Grammy por su álbum Calidosa, llevará su energía al evento.