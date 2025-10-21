Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?

Recientemente, la cantante Belinda se mostró conmovida en medio de un show que ofreció en Guadalajara.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris.
Belinda rompió en llanto en pleno concierto. Foto | ULIEN DE ROSA.

Recientemente, la cantante Belindaocupó los principales titulares de la prensa mexicana, luego de que protagonizara un momento bastante emotivo mientras se encontraba en medio de una presentación el pasado domingo 19 de otubre por motivo de Las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

¿Por qué Belinda rompió en llanto durante una reciente presentación?

De acuerdo con las grabaciones que empezaron a circular en redes sociales, todo ocurrió justo cuando la artista interpretó la canción ‘Luz Sin Gravedad’, pues en medio de su presentación hizo una pausa durante varios segundos, se cubrió su cara y rompió en llanto frente al público, situación que llevó a que sus seguidores la apoyaran entre aplausos.

Pese a que minutos después Belinda retomó su show, este momento ha generado todo tipo de interpretaciones respecto al posible motivo que la llevó a quebrarse en pleno concierto.

¿Cuál habría sido la razón por la que Belinda rompió en llanto en pleno concierto?

De acuerdo con los fanáticos, la reacción de la artista podría estar relacionada con su reencuentro con el público, sin embargo, hay quienes asegurar que podría deberse al pleito legar que actualmente sostiene con Lupillo Rivera, su expareja, pues en los últimos días este tema ha acaparado la atención mediática.

Belinda se quebró en pleno concierto en Guadalajara. Foto | Rodrigo Varela.

¿Qué pleito legal tiene Belinda y Lupillo Rivera?

El conflicto entre Rivera y la cantante surgió luego de que la intérprete decidiera interponer una demanda en su contra por presunta v1olencia digital a raíz de unas declaraciones que él habría hecho sin ningún consentimiento.

Frente a las acusaciones que recibió, Lupillo le respondió en términos legales con una contrademanda bajo el argumenta de una “presunta falsedad de declaraciones”.

Aunque el hecho continúa siendo ampliamente comentado, hasta el momento Belinda no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento sobre el tema, ni se ha referido frente al inconveniente que tiene con su expareja.

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures.
La razón por la que Belinda se habría quebrado en el pleno concierto. Foto | Jason Koerner.

Cabe señalar que desde hace un par de semanas, la también actriz ha despertado preocupación tras revelar que su estado de salud no es el mejor, pues durante algunos días estuvo hospitalizada para atender una complicación en una de sus rodillas.

