Britney Spears confesó que sufrió de cerebral en el pasado: ¿ocurrió tras separarse de su expareja?

Una de las cantantes más reconocidas a nivel internacional es Britney Spears, quien adquirió hace varios años el apodo de ‘la princesa del pop’ al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial por el éxito de varias de sus canciones como: ‘Gimme More’, ‘Toxic’ y ‘Everytime’.

Además, Britney se ha convertido en tendencia en los últimos días tras compartir su postura a través de una publicación en sus redes sociales en la que confesó que padece de daño cerebral tras los complicados momentos que vivió en el pasado con su expareja.

¿Quién es Kevin Federline, la expareja de Britney Spears?

Recordemos que en el pasado Britney Spears tuvo una relación con el actor y productor Kevin Federline con quien duró aproximadamente nueve años de noviazgo y su matrimonio solo duró dos años.

Durante el tiempo que Britney duró con Kevin Federline, tuvieron dos hijos llamados: Sean y Jayden. Así también, la expareja presentó una serie de conflictos a causa de tener diferencias irreconciliables por al fama y fortuna.

¿Por qué razón Britney Spears atravesó por un complicado momento de salud en el pasado?

Recientemente, Britney Spears hizo una sorprendente publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 42 millones de seguidores acerca del daño a nivel emocional que presentó en el pasado.

¿Por qué razón Britney Spears atravesó por complicaciones de salud? | AFP: David Becker

En las palabras de la cantante, se evidencia que en el pasado tuvo una experiencia traumática en la que no estaba atravesando por un buen momento de salud. De igual modo, muchos de sus seguidores lo han asociado como una posible “indirecta” por las diferencias que presentó con su expareja al revelar lo siguiente:

“Tuve una experiencia traumática como algunos de ustedes saben al final de mi libro donde durante 4 meses ya no tenía mi puerta privada y me vi obligado ilegalmente a no usar mis pies ni cuerpo para ir a ningún lado”, añadió Britney.

Con base en esto, navegantes generaron diversos comentarios mediante las redes sociales al suponer que el complicado estado de salud que atravesó Britney en el pasado y muchos lo asocian con el oscuro momento que vivió con Kevin Federline por los problemas de convivencia que tuvieron en el pasado, tal como lo ha mencionado el productor en varias entrevistas.

¿Cuál es la razón por la que Britney Spears confesó que padece de daño cerebral?

En la reciente publicación de la artista, se evidencia que Britney atravesó por un complicado momento en el que aseguró tener “daño cerebral” tras una experiencia traumática vivida hace varios años:

“Yo sí siento que me quitaron las alas y el daño cerebral me pasó hace mucho tiempo 100 por ciento. Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y estoy bendecido de estar vivo”, señaló la vocalista.

¿Qué afectación de salud tuvo Britney Spears? | AFP: Alberto E. Rodriguez

Sin duda, esta publicación ha generado múltiples opiniones acerca de las sorprendentes revelaciones que Kevin Federline publicará llamado: ‘You Thought You Knew’, en el que rompe el silencio de difíciles momentos y muchos lo asocian sobre su complicada exrelación con Britney Spears.