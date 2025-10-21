Javier Gómez dejó indirecta para Emiro Navarro en su aspiración a La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Uno de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3 es el DJ y bailarin Javier Gómez, también conocido en las plataformas de interacción social como El Javi.

El Javi está compitiendo contra otros aspirantes, el que reciba más votos pasa a ser habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Mientras se descubre quién quedará, resulta que el joven barranquillero es centro de críticas relacionadas con su colega influenciador Emiro Navarro.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

¿Cuál fue el comentario de Javier Gómez que sería para Emiro Navarro?

Los fans de Emiro Navarro están furiosos con Javier Gómez por un comentario que hizo en el casting como aspirante de La casa de los famosos y fue tomado como indirecta para Emiro Navarro.

Javier Gómez tiene furiosos a los seguidores de Emiro Navarro | Foto del Canal RCN.

"Negar comida... Hombre, yo vengo de abajo, entonces, como que si hay un plato de comida para cuatro (personas), es un plato de comida para cuatro", expresó El Javi.

Las palabras del aspirante trajeron al presente uno de los motivos por el que Emiro Navarro fue tachado cuando participó en La casa de los famosos Colombia, pues muchos compartieron que el influencer costeño le habría negado un plato de comida a Andrés Altafulla.

Por tal razón, se relacionó la opinión de El Javi hacia Emiro Navarro y eso tiene alborotadas las redes sociales.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

Sin embargo, el exparticipante del reality de convivencia no ha hecho un pronunciamiento al respecto. Lo que sí se puede comentar es que las posturas están divididas entre los que siguen a Navarro y los que siguen a Gómez.

¿Quién es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 3?

En su presentación como aspirante a La casa de los famosos Colombia 2025, Javier Gómez expresó que tiene 25 años de edad, nació en Barranquilla y se encuentra soltero.

Javier Gómez es uno de los primeros aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Influencers La Barbie colombiana filtra chats privados y rompe amistad con Marcela Reyes: esta es la razón

Asimismo, el bailarin dijo que se considera a sí mismo como un hombre increíble y auténtico, a la vez que su personalidad lo es todo.