Javier Gómez dejó indirecta para Emiro Navarro en su aspiración a La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Javier Gómez alborotó a los fans de Emiro Navarro en su presentación para ser parte de La casa de los famosos Colombia 3.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Javier Gómez, Emiro Navarro
Javier Gómez dejó indirecta para Emiro Navarro en su aspiración a La casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

Uno de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3 es el DJ y bailarin Javier Gómez, también conocido en las plataformas de interacción social como El Javi.

El Javi está compitiendo contra otros aspirantes, el que reciba más votos pasa a ser habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Mientras se descubre quién quedará, resulta que el joven barranquillero es centro de críticas relacionadas con su colega influenciador Emiro Navarro.

¿Cuál fue el comentario de Javier Gómez que sería para Emiro Navarro?

Los fans de Emiro Navarro están furiosos con Javier Gómez por un comentario que hizo en el casting como aspirante de La casa de los famosos y fue tomado como indirecta para Emiro Navarro.

Javier Gómez
Javier Gómez tiene furiosos a los seguidores de Emiro Navarro | Foto del Canal RCN.

"Negar comida... Hombre, yo vengo de abajo, entonces, como que si hay un plato de comida para cuatro (personas), es un plato de comida para cuatro", expresó El Javi.

Las palabras del aspirante trajeron al presente uno de los motivos por el que Emiro Navarro fue tachado cuando participó en La casa de los famosos Colombia, pues muchos compartieron que el influencer costeño le habría negado un plato de comida a Andrés Altafulla.

Por tal razón, se relacionó la opinión de El Javi hacia Emiro Navarro y eso tiene alborotadas las redes sociales.

Sin embargo, el exparticipante del reality de convivencia no ha hecho un pronunciamiento al respecto. Lo que sí se puede comentar es que las posturas están divididas entre los que siguen a Navarro y los que siguen a Gómez.

¿Quién es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 3?

En su presentación como aspirante a La casa de los famosos Colombia 2025, Javier Gómez expresó que tiene 25 años de edad, nació en Barranquilla y se encuentra soltero.

¿Quién es Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?
Javier Gómez es uno de los primeros aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto del Canal RCN.

Asimismo, el bailarin dijo que se considera a sí mismo como un hombre increíble y auténtico, a la vez que su personalidad lo es todo.

"Mi principal virtud es llenar de energía a todo el lugar... Si yo digo que no vengo a pel3ar es mentira, yo grito más duro que tú, si me miras mal te miro mal", según El Javi Gómez.

